Рынска может лишится квартиры, если ее брак с Малашенко посчитают незаконным

Согласно высказываниям супруги российского медиа-магната Владимира Гусинского Елены, законная вдова Игоря Малашенко может через суд оспорить права Божены Рынской на наследство. Таким образом, светская обозревательница может лишиться московской квартиры. Об этом пишет издание "Комсомольская правда".
Елена Константину-Гусинская подчеркнула на своей странице в Facebook, что Божена устроила "водевиль", пока ее муж пытался помочь дочери Малашенко оформить документы для вылета в Испанию, а также активно занимался организацией отправки тела Малашенко на родину для похорон, что в итоге сделал его партнер и дочь Игоря - Елизавета.
Супруга Гусинского не исключает того, что вдова Малашенко Елена Пивоварова активно собирает все негативные высказывания, которые публиковала о ней Божена, чтобы предъявить их в суде. Она также предположила, что журналистка лишится свой квартиры в Москве на Патриарших прудах.
"Бедная БР может и без Патриарших прудов остаться" ,
- приводит слова женщины Kp.ru.
На данный момент, наследниками Игоря Малашенко являются Елена Пивоварова и ее дети, а также Божена Рынска. Среди наследства есть недвижимость в США, Испании, России и Латвии.
Издание отмечает, что квартира на Патриарших прудах была подарена Божене на 40-летие, но если суд посчитает, что подарок был сделал под действием лекарств, которые Малашенко принимал от неврологии и депрессии, то имущество перейдет Елене Пивоваровой и ее детям.
"Я думаю доказать в Американском суде, что ИЕ находился под воздействием медикаментов и американский суд может признать брак БР с ИЕ недействительным",
- написала Константину-Гусинская.
До сих пор нет информации о месте похорон Игоря Малашенко.
Ранее Божена Рынска намекнула на свой странице в Facebook о перенесенной клинической смерти.