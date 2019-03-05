Рынска может лишится квартиры, если ее брак с Малашенко посчитают незаконным

Елена Константину-Гусинская подчеркнула на своей странице в Facebook, что Божена устроила "водевиль", пока ее муж пытался помочь дочери Малашенко оформить документы для вылета в Испанию, а также активно занимался организацией отправки тела Малашенко на родину для похорон, что в итоге сделал его партнер и дочь Игоря - Елизавета.

Супруга Гусинского не исключает того, что вдова Малашенко Елена Пивоварова активно собирает все негативные высказывания, которые публиковала о ней Божена, чтобы предъявить их в суде. Она также предположила, что журналистка лишится свой квартиры в Москве на Патриарших прудах.

"Бедная БР может и без Патриарших прудов остаться" ,

- приводит слова женщины Kp.ru.

На данный момент, наследниками Игоря Малашенко являются Елена Пивоварова и ее дети, а также Божена Рынска. Среди наследства есть недвижимость в США, Испании, России и Латвии.

Издание отмечает, что квартира на Патриарших прудах была подарена Божене на 40-летие, но если суд посчитает, что подарок был сделал под действием лекарств, которые Малашенко принимал от неврологии и депрессии, то имущество перейдет Елене Пивоваровой и ее детям.

"Я думаю доказать в Американском суде, что ИЕ находился под воздействием медикаментов и американский суд может признать брак БР с ИЕ недействительным",

- написала Константину-Гусинская.

До сих пор нет информации о месте похорон Игоря Малашенко.