"Солнцеликий Нил": Кремль меняет отношение к "Согласию" и Ушакову?

Издание обратило внимание, что "стремление рижского мэра покинуть Латвию и получить неприкосновенность евродепутата дали повод говорить о том, что обвинения в его адрес нечто большее, чем клеветнические измышления политических оппонентов".

Весьма критично рассказывается об обысках и даже упоминается, что "Америкс известен в Риге под говорящим прозвищем Mr. Twenty ("Мистер 20"). Злые языки утверждают, что вице-мэр брал откаты в 20 процентов со всех сделок, которые через него проходили.

Так ли это, с уверенностью сказать нельзя - за руку его не ловили, иначе не собирался бы он теперь в Европарламент".

После перечисления всех скандалов и разбазаривания средств в Рижской думе, статья заканчивается словами "десятилетняя эпоха "солнцеликого Нила" в столице Латвии подходит к своему завершению".

Беря во внимание, что с 2014 года издание "Лента.ру" - подконтрольное Кремлю интернет СМИ, аудитория которого составляет 600 тысяч человек в день, появление такой публикации, мягко говоря, кажется странным.

Значит ли это, что Кремль меняет свою позицию в отношении Ушакова и его партии?

Своё мнение TVNET высказали исследователь Центра исследования политики Восточной Европы Марис Цепуритис и политолог Оярс Скудра.

Марис Цепуритис высказался, что один материал нельзя трактовать как индикатор смены позиции. То, что можно предположить, так это то, что такой статьёй совершается попытка отдалить "Согласие" от его традиционной привязки к прокремлёвскому направлению. Такие попытки были и ранее и, возможно, это одна из них.

В других российских СМИ смена позитивного настроя в отношении "Согласия" пока не замечена.

Однако, исследователь признает, что скорее всего это не случайность и не совпадение, что материл появился вскоре после сообщения Ушакова о том, что он будет баллотироваться в Европарламент.

На вопрос, можно ли это трактовать как недовольство таким шагом Ушакова, эксперт отметил, что скорее это можно рассматривать как попытку в виртуальной среде создать впечатление, что "Согласие" и конкретно Ушаков не такие уж и пророссийские - раз их критикуют российские СМИ, значит, у них нет поддержки официального рупора Кремля.

Это может быть часть большой игры, которая происходит с целью улучшить имидж "Согласия" как и в предыдущие разы - это может быть попыткой сделать партию более проевропейской, менее прокремлёвской.

Это виртуальная конструкция, у которой мало общего с реальной ситуацией.

Однако материал с перечислением коррумпированных сделок, безусловно, - отступление от прежней риторики прокремлёвских СМИ, признаёт Цепуритис и добавляет, что по одной статье тяжело сделать вывод, изменилось ли отношение Кремля к "Согласию" и конкретно к Ушакову.

"Возможно, это первая ласточка, но следует смотреть, не улетит ли она после новых политических событий назад в тёплые страны".