"Солнцеликий Нил": Кремль меняет отношение к "Согласию" и Ушакову?

2 марта на прокремлёвском портале "Лента.ру" вышла статья под заголовком "Солнцеликий Нил". В предисловии к статье говорится: "Мэр Риги защищал русских, но погряз в коррупции. Теперь он ищет спасение в Европе". TVNET обратился к нескольким экспертам, чтобы выяснить, как понимать такое смещение акцента в российских СМИ, которые ранее в основном высказывали положительное мнение об Ушакове и партии "Согласие".
Издание обратило внимание, что "стремление рижского мэра покинуть Латвию и получить неприкосновенность евродепутата дали повод говорить о том, что обвинения в его адрес нечто большее, чем клеветнические измышления политических оппонентов".
Весьма критично рассказывается об обысках и даже упоминается, что "Америкс известен в Риге под говорящим прозвищем Mr. Twenty ("Мистер 20"). Злые языки утверждают, что вице-мэр брал откаты в 20 процентов со всех сделок, которые через него проходили.
Так ли это, с уверенностью сказать нельзя - за руку его не ловили, иначе не собирался бы он теперь в Европарламент".
После перечисления всех скандалов и разбазаривания средств в Рижской думе, статья заканчивается словами "десятилетняя эпоха "солнцеликого Нила" в столице Латвии подходит к своему завершению".
Беря во внимание, что с 2014 года издание "Лента.ру" - подконтрольное Кремлю интернет СМИ, аудитория которого составляет 600 тысяч человек в день, появление такой публикации, мягко говоря, кажется странным.
Значит ли это, что Кремль меняет свою позицию в отношении Ушакова и его партии?
Своё мнение TVNET высказали исследователь Центра исследования политики Восточной Европы Марис Цепуритис и политолог Оярс Скудра.
Марис Цепуритис высказался, что один материал нельзя трактовать как индикатор смены позиции. То, что можно предположить, так это то, что такой статьёй совершается попытка отдалить "Согласие" от его традиционной привязки к прокремлёвскому направлению. Такие попытки были и ранее и, возможно, это одна из них.
В других российских СМИ смена позитивного настроя в отношении "Согласия" пока не замечена.
Однако, исследователь признает, что скорее всего это не случайность и не совпадение, что материл появился вскоре после сообщения Ушакова о том, что он будет баллотироваться в Европарламент.
На вопрос, можно ли это трактовать как недовольство таким шагом Ушакова, эксперт отметил, что скорее это можно рассматривать как попытку в виртуальной среде создать впечатление, что "Согласие" и конкретно Ушаков не такие уж и пророссийские - раз их критикуют российские СМИ, значит, у них нет поддержки официального рупора Кремля.
Это может быть часть большой игры, которая происходит с целью улучшить имидж "Согласия" как и в предыдущие разы - это может быть попыткой сделать партию более проевропейской, менее прокремлёвской.
Это виртуальная конструкция, у которой мало общего с реальной ситуацией.
Однако материал с перечислением коррумпированных сделок, безусловно, - отступление от прежней риторики прокремлёвских СМИ, признаёт Цепуритис и добавляет, что по одной статье тяжело сделать вывод, изменилось ли отношение Кремля к "Согласию" и конкретно к Ушакову.
"Возможно, это первая ласточка, но следует смотреть, не улетит ли она после новых политических событий назад в тёплые страны".
Схожими соображениями поделился и политолог Оярс Скудра, который отметил, что и во фракции "Согласия" в Сейме, и в самой партии всегда были группировки, однако они всегда были очень дисциплинированы, так как хотят сохранить свои места в парламенте.
""Согласие" с выборов в самоуправления в 2017 году политически переориентировалось в сторону центра, в том числе приобщило так называемый "латышский элемент" в первые ряды партии.
Я это назвал "латышизацией партии". Выборы как в Рижскую думу, так и в Сейм показали, что эта стратегия работает.
Это могло бы не понравится России, хотя сложно представить, что это происходит без "консультаций". Чтобы не говорить об этой теме, критиковать которую политически невыгодно, используется коррупционная тема".
Скудра предложил еще одну гипотезу - о изначальном кандидате в Европарламент от "Согласия" Вячеславе Домбровском, который после выборов в Сейм весьма агрессивно высказался о "красных линиях" во время формирования правительства. Позднее то же самое он говорил и с трибуны в Сейме, однако вскоре эта риторика затихла.
"Что заставило Домбровского отказаться от этой риторики - Ушаков или кто-то другой, об этом мы можем только догадываться.
Однако может быть, что отказ от этих лозунгов о "красных линиях" - один из аспектов, который не нравится России.
Однако сейчас Ушакову, баллотируясь в Европарламент, было бы глупо говорить о красных линиях, особенно, беря во внимание длительное сотрудничество с латышом Америксом и его партией "Честь служить Риге", являющейся латышской организацией. Хотя бы по фамилиям".
Отвечая на вопрос о вероятности, что часть членов "Согласия" недовольны кажущимся единолично принятым решением Ушакова баллотироваться в Европарламент, Скудра признаёт, что теоретически это возможно, и в этом случае публикация появилась как раз в результате инициативы недовольных членов партии.