В субботу в Риге состоится второй зимний забег в шортах

Мероприятие начнется в 9.30 с совместного разогрева в "Квартале Спорта 2" на ул. Спорта, 2. В 10.00 начнется забег от "Квартала Спорта 2" к памятнику Свободы, где в 10.20 его участники сфотографируются.

Участие в забеге является бесплатным.

"Мы хотим, чтобы этот забег стал традицией и в нем участвовало все больше активных, спортивных людей", - отметил соучредитель движения "Biohacking.lv" Каспар Венделис.