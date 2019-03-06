В субботу в Риге состоится второй зимний забег в шортах

В субботу, 9 марта, в Риге состоится второй зимний забег в шортах или так называемый забег голых, сообщил агентству LETA представитель его организаторов Кристап Антонишкис.
Мероприятие начнется в 9.30 с совместного разогрева в "Квартале Спорта 2" на ул. Спорта, 2. В 10.00 начнется забег от "Квартала Спорта 2" к памятнику Свободы, где в 10.20 его участники сфотографируются.
Участие в забеге является бесплатным.
"Мы хотим, чтобы этот забег стал традицией и в нем участвовало все больше активных, спортивных людей", - отметил соучредитель движения "Biohacking.lv" Каспар Венделис.
Забег в шортах - одно из крупнейших в странах Балтии весенних спортивных мероприятий. 26-27 апреля в Риге пройдет вторая конференция по долгожительству Biohacking 2019, в которой примут участие эксперты по биохакингу со всего мира, добавил Антонишкис.