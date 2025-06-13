Липину интересно Почему "Суверенная власть" обошла "Стабильности!"

Одним из главных сюрпризов выборов в Рижскую думу считается успех "Суверенной власти" - результат которых оказался заметно выше "Стабильности!" и "Согласия", несмотря на схожую риторику и близкую целевую аудиторию. Как известно, у победы много отцов, так что давайте попробуем их перечислить.
Отец №2: Социальные сети
Прошли те времена, когда "партией TikTok" считалась исключительно "Стабильности!". Теперь практически все политические силы пытаются использовать социальные сети, а многие даже привлекают в свой состав популярных блогеров.
У "Для развития Латвии" - Алексей Блажевич, у Sarauj, Latgale! - Айя Нагле, у "Латвии на первом месте" - Майя Арманева и Евгения Шафранек.
Для "Суверенной власти" таким блогером стал Илья Магнус (ранее известный как Илья Черногород) - 132 тысячи подписчиков в TikTok. В список кандидатов он, правда, пока не попал. Но своих политических симпатий не скрывает. Вот, скажем, его TikTok, который был выпущен 2 июня.
@ilmagnuss Все политики в Латвии переобуваются, кроме одного ☝🏻#ilmagnuss #латвия🇱🇻 #рижскаядума #rigasdome #julijastepanenko ♬ original sound - ILYA MAGNUSS