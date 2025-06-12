Главное за 12 июня Латышский язык в банках, крушение самолета и какая погода будет на Лиго

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За рубежом:

В четверг, 12 июня, пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон (аэропорт Гатвик), разбился недалеко от международного аэропорта им. Сардара Валлабхаи Пателя в Ахмадабаде, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Президент США объявил о заключении сделки с Китаем по поставкам редкоземельных металлов. Соглашение также включает положения, касающиеся обучения китайских студентов в США.

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2 июня, во второй половине дня, в Харьюском уездном суде Эстонии прошло заседание по делу, в котором сторонами выступали фирма Bolt и ученик автошколы Кирилл. "За рулем был я, и аварию тоже устроил я", - подтвердил Кирилл, признав, что именно он врезался на арендованном автомобиле в столб.

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Президент Сербии Александр Вучич в среду на саммите Украины и Юго-Восточной Европы в Одессе не подписал итоговую декларацию, осуждающую агрессию России и призывающую ужесточить санкции против Москвы.

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В Финляндии врачи по профессиональному здоровью ввели специализированный алкогольный тест - так называемый PEth-тест, который позволяет работодателям видеть, сколько алкоголя человек употребляет в свободное от работы время. Сотрудники выступают против нововведения, считая, что таким образом работодатели вмешиваются в их личную жизнь, сообщает эстонское общественное СМИ err.ee.

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