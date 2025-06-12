Главное за 12 июня Латышский язык в банках, крушение самолета и какая погода будет на Лиго

Уходящий рабочий день был насыщен важными событиями - потерпел крушение пассажирский самолет, летящий в Лондон, синоптики дали прогноз на Лиго, а RUS TVNET разобрался, почему большие концерты переезжают в Литву и Эстонию. Об этих и других новостях четверга, 12 июня, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
В четверг, 12 июня, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о кредитных учреждениях, с целью усилить использование государственного языка в банковском секторе.
В праздничные выходные на Лиго и Янов день в Латвии временами ожидаются дожди, а температура воздуха будет умеренной, свидетельствуют текущие прогнозы погоды.
С 2030 года для участия в выборах в Сейм партиям потребуется большее количество членов, в то время как целый ряд изменений вступит в силу уже на выборах, которые состоятся в следующем году.
Инга - председатель участка в Пардаугаве - до сих пор по ночам пытается во сне отсканировать бюллетени. И снова - программа не работает! Точно как в ночь выборов. Им обеим есть что сказать, в том числе и об отставках чиновниц.
Разбитое сердце и разбитый телефон. Так закончилась история, которую рассматривал суд в Лиепае. Обвинение в изнасиловании почти разрушило жизнь мужчины, однако защите удалось доказать, что "жертва" его оклеветала.
В четверг, 12 июня, Сейм в третьем чтении принял закон "О мерах по ограничению угроз национальной безопасности", который предусматривает запрет на поездки в Россию и Беларусь для некоторых работников государственного управления.
За рубежом:
В четверг, 12 июня, пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон (аэропорт Гатвик), разбился недалеко от международного аэропорта им. Сардара Валлабхаи Пателя в Ахмадабаде, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Президент США объявил о заключении сделки с Китаем по поставкам редкоземельных металлов. Соглашение также включает положения, касающиеся обучения китайских студентов в США.
2 июня, во второй половине дня, в Харьюском уездном суде Эстонии прошло заседание по делу, в котором сторонами выступали фирма Bolt и ученик автошколы Кирилл. "За рулем был я, и аварию тоже устроил я", - подтвердил Кирилл, признав, что именно он врезался на арендованном автомобиле в столб.
Президент Сербии Александр Вучич в среду на саммите Украины и Юго-Восточной Европы в Одессе не подписал итоговую декларацию, осуждающую агрессию России и призывающую ужесточить санкции против Москвы.
В Финляндии врачи по профессиональному здоровью ввели специализированный алкогольный тест - так называемый PEth-тест, который позволяет работодателям видеть, сколько алкоголя человек употребляет в свободное от работы время. Сотрудники выступают против нововведения, считая, что таким образом работодатели вмешиваются в их личную жизнь, сообщает эстонское общественное СМИ err.ee.
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Сначала The Weeknd и Эд Ширан, а на этот раз - Imagine Dragons, Джастин Тимберлейк, Кайли Миноуг и даже AC/DC. Концертная жизнь в Литве и Эстонии кипит, чего не скажешь о Латвии. Почему же?
11 июня в Риге в Xiaomi Arēnā в рамках юбилейного концертного тура в честь своего 60-летия выступила легендарная рок-группа Scorpions. Специальным гостем стал латвийский певец Микс Галвановскис. Смотрите, как это было, в галерее TVNET+!
Принцесса Уэльская Кэтрин в очередной раз доказала, что она является символом современной элегантности. Почтив своим присутствием новую инициативу музея Виктории и Альберта V&A East Storehouse в Лондоне, она привлекла внимание посетителей и прессы своим уверенным, но сдержанным стилем.
Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новые фото с дочерью Лизой.
Итальянский гонщик Маттео Доретто, который наряду с эстонским пилотом Яспаром Вахером выступал за команду MS Munaretto, в среду, 11 июня, погиб во время тестов в Польше перед четвертым этапом сезона чемпионата Европы по ралли (ERC).
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