Ср, 6.03.2019
Почему не прийти, не поддержать свою сборную, которая играет дома всего несколько раз в году, в которой собраны лучшие игроки? Может быть это поможет на поле. Роберт Савалниекс, футболист сборной Латвии

Вейонис: "Дети, родившиеся в Латвии, должны стать гражданами Латвии"

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Раймонд Вейонис

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В марте планируется подать в Сейм инициативу об автоматическом предоставлении латвийского гражданства родившимся в Латвии детям неграждан, сообщил президент Раймонд Вейонис после еженедельной встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Будет подготовлено предложение, аналогичное поданному в Сейм предыдущего созыва, с уточнением обоснования, добавил он.

Ранее Вейонис заявил, что подаст эту инициативу повторно в надежде, что новый состав парламента поступит иначе. Президент подчеркнул, что в этом вопросе необходимо поставить точку.

"Дети, родившиеся в Латвии, должны стать гражданами Латвии. Если же родители хотят отказаться от латвийского гражданства, пусть пишут заявление и выбирают для детей гражданство той страны, которой хотят", - сказал он.

Принять такой порядок Латвию призывает также комиссия Совета Европы против расизма и нетерпимости. Не позднее чем через два года после публикации своего доклада комиссия проверит выполнение этой рекомендации.

Как сообщалось, 12-й Сейм в сентябре 2018 года отклонил поданный президентом Латвии законопроект о прекращении присвоения детям статуса негражданина.

Законопроект предусматривал прекращение присвоения статуса негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 июня 2018 года.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ