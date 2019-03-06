Вейонис: "Дети, родившиеся в Латвии, должны стать гражданами Латвии"

Будет подготовлено предложение, аналогичное поданному в Сейм предыдущего созыва, с уточнением обоснования, добавил он.

Ранее Вейонис заявил, что подаст эту инициативу повторно в надежде, что новый состав парламента поступит иначе. Президент подчеркнул, что в этом вопросе необходимо поставить точку.

"Дети, родившиеся в Латвии, должны стать гражданами Латвии. Если же родители хотят отказаться от латвийского гражданства, пусть пишут заявление и выбирают для детей гражданство той страны, которой хотят", - сказал он.

Принять такой порядок Латвию призывает также комиссия Совета Европы против расизма и нетерпимости. Не позднее чем через два года после публикации своего доклада комиссия проверит выполнение этой рекомендации.

Как сообщалось, 12-й Сейм в сентябре 2018 года отклонил поданный президентом Латвии законопроект о прекращении присвоения детям статуса негражданина.