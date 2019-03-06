Еврокомиссия согласовала проект госбюджета Латвии на 2019 год

Как сказал агентству LETA вице-президент EK Валдис Домбровскис, бюджетный дефицит в проекте бюджета даже немного снижен по сравнению с представленным предыдущим правительством осенью 2018 года планом бюджета на 2019 год.

При этом обеспечено дополнительное финансирование для повышения зарплат медикам, работникам системы юстиции и внутренних дел, отметил он.

Возможность предусмотреть в бюджете дополнительные расходы обеспечена стремительным экономическим ростом и, соответственно, увеличением прогнозируемых налоговых поступлений, пояснил Домбровскис.

EK рекомендует Латвии ускорить выполнение данных в июле 2018 года рекомендаций, включая снижение налогов для получателей низких зарплат и направление налогов на другие источники, особенно на капитал и недвижимость, и улучшение выполнения налоговых обязательств.

Как сообщалось, 5 марта Кабинет министров одобрил законопроект о государственном бюджете на 2019 год и постановил передать его на утверждение в Сейм.

Доходы консолидированного бюджета в этом году запланированы в размере 9,2 млрд евро, расходы - 9,4 млрд евро. Доходы основного бюджета составят 6,4 млрд евро, расходы - 6,8 млрд евро. Поступления в специальный бюджет запланированы в размере 3 млрд евро, расходы - 2,8 млрд евро.