Приговор для "лиепайских педофилов": Год тюрьмы за пять лет сексуального насилия

Обвиняемым отцу и сыну за совершение развратных действий с маленькой девочкой против её воли суд назначил принудительные работы.

Уголовный процесс против мужчин 1966 и 1992 года рождения начался в мае 2014 года.

Мужчины, 48-летний Евгений и его 22-летний сын, совершали сексуальные действия в отношении девочки с 2009 по 2014 год.

В Лиепайский суд дело поступило в 2015 году. Оба обвиняемых признали свою вину, и дело было рассмотрено без каких-либо проверок доказательств.

Суд приговорил отца к 240 часам принудительных работ и заключению сроком на один год, а сына - к 200 часам принудительных работ.

Приговор возмутил общественность, его охарактеризовали как чрезмерно мягкий. В Лиепае и в Риге состоялись акции протестов, участники которых требовали для педофилов адекватного наказания.

Затем дело было рассмотрено Курземским областным судом. Суд постановил отменить решение Лиепайского суда, чтобы пересмотреть дело сначала.

Курземский районный суд завершил дело в феврале этого года. Отец и сын были признаны виновными и приговорены к одному году лишения свободы с испытательным сроком два года.