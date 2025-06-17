Фото Молодой человек задержан за организацию 14 поставок наркотиков

Проводя расследование, Госполиция в Риге устанавила личность человека, причастного к незаконному обороту наркотических средств. 13 мая этого года был задержан мужчина 2001 года рождения. 15 мая сотрудники правоохранительных органов задержали 14 партий с наркотическими веществами.

В партиях было около 1 килограмма марихуаны, 5054 таблетки МДМА и около 780 граммов белого порошкообразного вещества, возможно, кокаина.

Задержанный молодой человек ранее уже попадал в поле зрения полиции в связи с незаконным оборотом наркотиков. Ему была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Пакеты с наркотическими веществами Фото: Valsts policija

Уголовное дело возбуждено по второй части статьи 253 Уголовного закона, то есть за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку и пересылку наркотических средств и психотропных веществ. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и пробационным надзором на срок до трех лет.

Госполиция напоминает, что никто не считается виновным в совершении уголовного преступления, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.