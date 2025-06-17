"Я отказался". Бриедис в Рижской думе будет независимым депутатом

Бывший боксер Майрис Бриедис, избранный в Рижскую думу, заявил в интервью журналу Privātā Dzīve, что будет работать в статусе независимого депутата.
Бриедис избран в столичную дому по списку партии "Стабильности!".
"Я вообще не состою в партии, я был только в их списке на выборах. Я буду независимым депутатом. В этой фракции еще буду", - сказал Бриедис.
"Если честно, они меня уже там хотели назначить руководителем, но я отказался. Потому что на данный момент - по крайней мере мне самому так кажется - я не готов возглавить фракцию, потому что у меня нет политического опыта", - добавил он.
Избранный депутат в интервью выразил сожаление, что все изменилось после "печально известных русскоязычных выступлений" лидера "Стабильности!" Алексея Росликова в зале заседаний Сейма.
Однако позднее во вторник Бриедис опубликовал на своей странице в Facebook претензию к Privātā Dzīve, заявив, что журналисты исказили его слова.
"Это мое последнее интервью журналу Privātā Dzīve. Больше никогда не буду давать интервью этим медиа. Мои слова были грубо искажены, смысл перевернут с ног на голову. То, что я сказал, и то, что вы опубликовали, - это две совершенно разные вещи", - написал он.
"Это не журналистика. Это манипуляция, сознательное искажение фактов и неуважение к человеку, который дал вам интервью. Вы не информируете общество, вы пытаетесь создать сенсацию за счет чужих слов и репутации. С такими "журналистами" мне не по пути", - добавил Бриедис.
Какие конкретно высказывания были поданы неверно, он не уточнил.
Как ранее сообщалось, мандаты от партии "Стабильности!" в Рижской думе получают лидер списка Алексей Росликов, Майрис Бриедис, Яков Плинер, Валерий Петров и Николай Кабанов.
Наибольшее количество голосов на муниципальных выборах в Риге получила партия "Латвия на первом месте" (LPV), однако близкие результаты показали также "Прогрессивные" и Национальное объединение.
LPV набрала 18,17% голосов, что обеспечивает ей 13 из 60 мандатов в думе. За "Прогрессивных" проголосовали 16,62% избирателей (11 мандатов), за Национальное объединение - 14,2% (10 мандатов), а за "Новое Единство" - 12,9%, что дает партии 9 мандатов.
Список "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши" получил 12,13% голосов и получит 8 мандатов. В думу также прошли еще две политические силы: партия "Стабильности!" - 6,94% голосов (5 мандатов) и "Объединенный список", который поддержали 6,29% избирателей (4 мандата).
Полный текст интервью читайте в выпуске Privātā Dzīve за эту неделю.
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