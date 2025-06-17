"Я отказался". Бриедис в Рижской думе будет независимым депутатом

Бриедис избран в столичную дому по списку партии "Стабильности!".

"Я вообще не состою в партии, я был только в их списке на выборах. Я буду независимым депутатом. В этой фракции еще буду", - сказал Бриедис.

"Если честно, они меня уже там хотели назначить руководителем, но я отказался. Потому что на данный момент - по крайней мере мне самому так кажется - я не готов возглавить фракцию, потому что у меня нет политического опыта", - добавил он.

Избранный депутат в интервью выразил сожаление, что все изменилось после "печально известных русскоязычных выступлений" лидера "Стабильности!" Алексея Росликова в зале заседаний Сейма.

Однако позднее во вторник Бриедис опубликовал на своей странице в Facebook претензию к Privātā Dzīve, заявив, что журналисты исказили его слова.