Израиль сообщает о новых ударах иранских ракет и атакует военные объекты на западе Ирана

В нескольких районах Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, были развернуты системы противовоздушной обороны для перехвата ракет, а жителей призвали укрыться в убежищах, сообщили в Армии обороны Израиля.

Позднее Армия обороны Израиля объявила, что люди могут покинуть убежища, поскольку непосредственной угрозы нападения больше нет.

Пока неизвестно, есть ли повреждения или пострадавшие в результате атаки.

Корпус стражей революции Ирана предупредил, что Израилю следует ожидать нападений в течение всей ночи, сообщают иранские СМИ.

Между тем израильская армия также объявила, что за ночь нанесла "несколько масштабных ударов" по ​​военным объектам на западе Ирана.

В заявлении армии говорится, что удары были нанесены по ракетным складам и пусковым установкам, а также по складам беспилотников.

К сообщению приложено видео, на котором запечатлены удары по ракетным пусковым установкам.

Давняя напряженность в отношениях между Израилем и Ираном обострилась после пятницы, когда Израиль начал военную операцию против Ирана, выпустив ракеты по ядерным объектам, оборонным сооружениям, целям в городах, нефтяной и газовой инфраструктуре.

Израиль и Иран сообщили, что в результате этих атак погибли несколько иранских высокопоставленных армейских чинов и физиков-ядерщиков.

Тегеран назвал атаки Израиля объявлением войны и нанес ответный удар.

Иранские власти сообщают, что за пять дней погибли по меньшей мере 224 человека, в основном гражданские лица. Израиль, в свою очередь, сообщил, что по меньшей мере 24 гражданских лица были убиты в результате иранских атак на Израиль.

Галерея: После иранского ракетного удара по Израилю, 16 июня 2025 года