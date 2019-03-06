Ср, 6.03.2019
Почему не прийти, не поддержать свою сборную, которая играет дома всего несколько раз в году, в которой собраны лучшие игроки? Может быть это поможет на поле. Роберт Савалниекс, футболист сборной Латвии

В Европе показали самую дорогую банкноту

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Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Швейцарский национальный банк представил купюру в 1000 франков нового образца, которая станет самой дорогой банкнотой Европы и второй по ценности в мире (после купюры в 10 тыс. брунейских долларов), сообщает пресс-служба банка.

Швейцарский национальный банк представил купюру в 1000 франков нового образца, которая станет самой дорогой банкнотой Европы и второй по ценности в мире (после купюры в 10 тыс. брунейских долларов), сообщает пресс-служба банка.

Купюра поступит в обращение с 13 марта.

Ранее большинство стран ЕС прекратили выпуск банкнот в 500 евро.

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