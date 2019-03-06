В Европе показали самую дорогую банкноту

Швейцарский национальный банк представил купюру в 1000 франков нового образца, которая станет самой дорогой банкнотой Европы и второй по ценности в мире (после купюры в 10 тыс. брунейских долларов), сообщает пресс-служба банка.
Швейцарский национальный банк представил купюру в 1000 франков нового образца, которая станет самой дорогой банкнотой Европы и второй по ценности в мире (после купюры в 10 тыс. брунейских долларов), сообщает пресс-служба банка.
Купюра поступит в обращение с 13 марта.
Ранее большинство стран ЕС прекратили выпуск банкнот в 500 евро.
The new 1000-franc note https://t.co/6uxJJogGIM pic.twitter.com/eMyeenD0Od— Swiss National Bank (@SNB_BNS_en) March 5, 2019