Видео Интенсивная погоня в Елгаве, водитель был задержан у дверей своего дома

По улице Лока магистрале промчался серебристый Volvo, за которым сразу же следовали два экипажа Государственной полиции.

Даже проезжая среди тесно припаркованных во дворе автомобилей, водитель автомобиля даже не пытался нажать на педаль тормоза и надеялся, что ему удастся вырваться из рук сотрудников правоохранительных органов.

Через некоторое время полицейские смогли остановить машину у самого подъезда нарушителя. Жители девятиэтажки наблюдали за происходящим из окон - по их словам, такое в районе случается не каждый день.

"Я приехал с работы и понял, что за окном "мигалки". А что и как - непонятно. Утром увидел, что стекло разбито", - рассказал очевидец.

За время поездки мужчина успел совершить целый ряд нарушений, за которые ему предстоит ответить.

"Мужчина за рулем автомобиля марки Volvo не подчинился неоднократным законным требованиям сотрудников полиции остановиться и начал бегство. Убегая от полиции, он совершил столкновение с двумя служебными автомобилями, превысил допустимую скорость, наехал на забор частной собственности и нарушил другие правила дорожного движения", - сообщили в полиции.

За восемь минут полиции удалось остановить агрессивного водителя. Он отказался пройти проверку на алкоголь, за что ему грозит уголовная ответственность.

Местные жители отмечают, что это не первый раз, когда этот водитель нарушает закон и попадает в поле зрения полиции, так что не удивлены, что "шоу во дворе" устроил именно этот сосед.

Видео: Сюжет программы Degpunktā