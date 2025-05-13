В новых электропоездах обнаружены проблемы примерно с 300 окнами

Осенью прошлого года компания заявляла, что проблемы возникли с несколькими десятками окон, которые чешский производитель обещал заменить до ноября.

Однако со временем дефекты были обнаружены примерно в каждом десятом окне. Теперь их планируют заменить к концу лета.

"Действительно эти дефекты начали проявляться постепенно. Те, которые были выявлены первыми, были сразу же заменены, но с течением времени выяснилось, что дефекты повторяются. Поэтому количество выявленных дефектов постоянно росло, и замена продолжается непрерывно", - пояснила представитель Pasažieru vilciens Сигита Паула.

Устранение неисправностей проводится в рамках гарантийных обязательств, все расходы по ремонту покрывает производитель.

На данный момент заменено 60% поврежденных окон, еще около 130 ожидают замены.

Паула подчеркнула, что данные дефекты не влияют на безопасность пассажиров.

Что касается велодержателей, установку которых начали в начале этого года, то они уже смонтированы в 19 электропоездах Škoda. В оставшихся 13 поездах велодержатели планируют установить до конца июня. Ранее Pasažieru vilciens неоднократно обещала завершить этот проект стоимостью почти 890 тысяч евро уже в мае.

"Для повседневных рейсов необходимо 24 электропоезда. В первую очередь на маршруты выходят поезда, оборудованные велодержателями", - отметила Паула.

Компания призывает пассажиров перед поездкой проверять информацию в мобильном приложении Vivi, где указано, оснащен ли конкретный состав велодержателями. Это обозначается соответствующей иконкой.

"Мы также улучшили сам процесс - усилили возможности наших ремонтных бригад и привлекли дополнительный персонал для установки велодержателей", - добавила представитель Pasažieru vilciens.