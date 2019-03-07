Чт, 7.03.2019
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В субботу в Риге пройдет "забег голых"!
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ФОТО: Publicitātes foto

В субботу, 9 марта, уже во второй раз состоится зимний забег в шортах, или так называемый "забег голых". Такой необычный забег проводится для желающих закалиться и зарядить себя энергией на весенний сезон. Забег начнется в 9:30 совместной разминкой в квартале Sporta 2 (ул. Спорта, 2, район Сканстес). Участие бесплатное.

"Уже второй год подряд мы открываем весенний сезон забегом в шортах по улицам Риги, чтобы заставить людей проснуться, подумать о себе, своем здоровье и качестве жизни. Словом, обо всем, что помогает достичь долголетия.

Мы хотим сделать этот забег традицией, чтобы привлекать как можно больше активных и спортивных людей",

- говорит многолетний энтузиаст и соучредитель движения Biohacking.lv Каспарс Венделис.

"Холод положительно влияет на нашу биологическую систему, помогает укреплять иммунитет, нервную систему, дарит энергию и положительные эмоции.

Всех заинтересованных приглашаем присоединиться к совместному забегу, чтобы зарядить тело и разум для новых весенних испытаний",

- призывает руководитель Biohacking.lv Марис Жунда.

Программа забега:

9:30 – сбор в квартале Sporta 2;

9:50 – тренировка-разминка;

10:00 – забег от квартала Sporta 2 до памятника Свободы;

10:20 – перерыв и фотосессия у памятника Свободы;

10:40 – завершение забега в квартале Sporta 2.

Участие бесплатное, зарегистрироваться на забег можно на сайте biohacking.lv.

Предупреждение: ппрежде, чем принять участие в таком забеге, нужно оценить свои силы и посоветоваться с лечащим врачом.

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