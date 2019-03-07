В субботу в Риге пройдет "забег голых"!

В субботу, 9 марта, уже во второй раз состоится зимний забег в шортах, или так называемый "забег голых". Такой необычный забег проводится для желающих закалиться и зарядить себя энергией на весенний сезон. Забег начнется в 9:30 совместной разминкой в квартале Sporta 2 (ул. Спорта, 2, район Сканстес). Участие бесплатное.