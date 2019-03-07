В субботу в Риге пройдет "забег голых"!
В субботу, 9 марта, уже во второй раз состоится зимний забег в шортах, или так называемый "забег голых". Такой необычный забег проводится для желающих закалиться и зарядить себя энергией на весенний сезон. Забег начнется в 9:30 совместной разминкой в квартале Sporta 2 (ул. Спорта, 2, район Сканстес). Участие бесплатное.
"Уже второй год подряд мы открываем весенний сезон забегом в шортах по улицам Риги, чтобы заставить людей проснуться, подумать о себе, своем здоровье и качестве жизни. Словом, обо всем, что помогает достичь долголетия.
Мы хотим сделать этот забег традицией, чтобы привлекать как можно больше активных и спортивных людей",
- говорит многолетний энтузиаст и соучредитель движения Biohacking.lv Каспарс Венделис.
"Холод положительно влияет на нашу биологическую систему, помогает укреплять иммунитет, нервную систему, дарит энергию и положительные эмоции.
Всех заинтересованных приглашаем присоединиться к совместному забегу, чтобы зарядить тело и разум для новых весенних испытаний",
- призывает руководитель Biohacking.lv Марис Жунда.
Программа забега:
9:30 – сбор в квартале Sporta 2;
9:50 – тренировка-разминка;
10:00 – забег от квартала Sporta 2 до памятника Свободы;
10:20 – перерыв и фотосессия у памятника Свободы;
10:40 – завершение забега в квартале Sporta 2.
Участие бесплатное, зарегистрироваться на забег можно на сайте biohacking.lv.
Предупреждение: ппрежде, чем принять участие в таком забеге, нужно оценить свои силы и посоветоваться с лечащим врачом.