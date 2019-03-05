Вт, 5.03.2019
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СМИ: Как Собчак и Виторган будут делить имущество

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Ксения Собчак и Максим Виторган

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Представители прессы выяснили, каким образом будет происходить разделение имущества между тележурналисткой Ксенией Собчак и актером Максимом Виторганом. Об этом пишет издание Topnews.ru.

Окружение пары говорит о том, что Виторган оставит большую часть имущества жене, которая, скорее всего, и является той, что приняла решение разорвать отношения. 

Согласно информации журналистов, у Максима Виторгана на данный момент две квартиры в Москве и автомобиль.

Ксения Собчак и Максим Виторган

ФОТО: TASS/Scanpix

На Ксению Собчак записано три квартиры, а также участок земли и дом на Рублевке площадью 350 квадратных метров. Кроме этого, знаменитость владеет еще восемью нежилыми помещениями и автомобилем класса "люкс".

Накануне актер Максим Виторган гневно ответил своим комментаторам в Instagram на вопросы о разводе.

Актер начал жарко спорить со своими подписчиками про слухи о разладе супругов, но последней каплей стал упрек пользователя domino_mobili, который посчитал, что Виторган скандалами делает себе пиар. 

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Ну как же так можно? За бабло можно всё? Изобразить обманутого мужа чтобы пришли на спектакль, а Ксюше заплатил 1 канал. Низко и стыдно.

И зубы, которые изменили речь, не дают улыбнуться нормально… У Вас что-то своё вообще осталось или Вы только выполняете указания Ксении Анатольевны? Имидж ничто, жажда всё?"

- написал комментатор. 

На это заявление Виторган ответил очень грубо.

"Валите туда, где вы нахватались этих фактов и умозаключений и перетирайте там с такими же, как вы. А мне тут мусорить не надо. Откуда вы все лезете-то?",

- ответил он. 

Напомним, ранее СМИ писали, что театральный режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак собираются официально объявить себя парой

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