В новом интервью Богомолов не избежал вопросов о Собчак

Накануне режиссер Константин Богомолов посетил эфир телеканала "Дождь". Ведущие не смогли не поднять самую обсуждаемую тему в российским СМИ - его отношения с журналисткой Ксенией Собчак.
Ведущий Антон Желнов сразу начал именно с вопроса про взаимоотношения режиссера и Ксении. Но Богомолов сразу пресек попытки говорить на эту тему.
"Я не комментирую свою личную жизнь. Я думаю, что мы не будем тратить на это время",
- сказал он.
Константин объяснил, что он не просто так об этом не говорит. Это просто не в его правилах.
"Не то что я этой темы не хочу касаться, я в принципе не комментирую свою личную жизнь",
- пояснил Богомолов.
После этого ведущий уточнил о том, за кого голосовал режиссер на последних выборах президента РФ. Богомолов ответил, что за Владимира Путина, тем самым дав понять, что не поддерживал кандидатуру Ксении в предвыборной гонке.
Во время интервью, он также рассказал о своем сериале "Содержанки", в котором его бывшая жена Дарья Мороз снялась вместе с Ксенией Собчак. Богомолов подчеркнул, что хотел снять пародию на журналистку, но эта идея так и не была реализована.
Месяцем ранее в СМИ прозвучало сообщение, что режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак собираются официально объявить себя парой.