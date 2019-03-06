Ср, 6.03.2019
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В новом интервью Богомолов не избежал вопросов о Собчак

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Константин Богомолов и Ксения Собчак

ФОТО: TASS/Scanpix/скриншот видео /коллаж Русский TVNET

Накануне режиссер Константин Богомолов посетил эфир телеканала "Дождь". Ведущие не смогли не поднять самую обсуждаемую тему в российским СМИ - его отношения с журналисткой Ксенией Собчак. 

Ведущий Антон Желнов сразу начал именно с вопроса про взаимоотношения режиссера и Ксении. Но Богомолов сразу пресек попытки говорить на эту тему. 

"Я не комментирую свою личную жизнь. Я думаю, что мы не будем тратить на это время", 

- сказал он. 

Константин объяснил, что он не просто так об этом не говорит. Это просто не в его правилах. 

"Не то что я этой темы не хочу касаться, я в принципе не комментирую свою личную жизнь", 

- пояснил Богомолов. 

После этого ведущий уточнил о том, за кого голосовал режиссер на последних выборах президента РФ. Богомолов ответил, что за Владимира Путина, тем самым дав понять, что не поддерживал кандидатуру Ксении в предвыборной гонке. 

Во время интервью, он также рассказал о своем сериале "Содержанки", в котором его бывшая жена Дарья Мороз снялась вместе с Ксенией Собчак. Богомолов подчеркнул, что хотел снять пародию на журналистку, но эта идея так и не была реализована. 

Месяцем ранее в СМИ прозвучало сообщение, что режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак собираются официально объявить себя парой. 

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