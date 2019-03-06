В новом интервью Богомолов не избежал вопросов о Собчак

Ведущий Антон Желнов сразу начал именно с вопроса про взаимоотношения режиссера и Ксении. Но Богомолов сразу пресек попытки говорить на эту тему.

"Я не комментирую свою личную жизнь. Я думаю, что мы не будем тратить на это время",

- сказал он.

Константин объяснил, что он не просто так об этом не говорит. Это просто не в его правилах.

"Не то что я этой темы не хочу касаться, я в принципе не комментирую свою личную жизнь",

- пояснил Богомолов.

После этого ведущий уточнил о том, за кого голосовал режиссер на последних выборах президента РФ. Богомолов ответил, что за Владимира Путина, тем самым дав понять, что не поддерживал кандидатуру Ксении в предвыборной гонке.

Во время интервью, он также рассказал о своем сериале "Содержанки", в котором его бывшая жена Дарья Мороз снялась вместе с Ксенией Собчак. Богомолов подчеркнул, что хотел снять пародию на журналистку, но эта идея так и не была реализована.