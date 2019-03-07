Дворник изнасиловал, а потом убил пенсионерку. Его посадили пожизненно

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке.

Ранее Курземский районный суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 25 лет с испытательным сроком в 5 лет. Однако прокурор подал протест против приговора. Окружной суд полностью удовлетворил протест, определив пожизненное заключение окончательным приговором.

Обвиняемый (дворник) ходил по квартирам и собирал подписи о проделанных работах, тогда и завёл разговор с пожилой женщиной.

Обвиняемый зашёл в квартиру, напал на пенсионерку и, используя её беспомощное состояние, совершил действия сексуального и насильственного характера. После чего двумя ударами ножа убил женщину.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый в декабре 2016 года напал на девочку, но преступление не довёл до конца – ей удалось сбежать.