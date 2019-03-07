KNAB назначило Брандавсу залог в размере 200 000 евро

В KNAB, не называя имени задержанного, подтвердили, что к нему применены меры пресечения в виде залога, запрета приближаться к определенным лицам и запрета на выезд из страны.

Также в бюро сообщили, что залог внесен и задержанный сегодня вечером будет освобожден.

В среду бюро сообщило, что начало уголовный процесс о предположительном взяточничестве и посредничестве во взяточничестве должностного лица Rīgas karte. В материалах уголовного дела содержатся сведения о передаче взятки посреднику для дальнейшей передачи должностным лицам, чтобы они, используя свое служебное положение, совершили действия в интересах взяткодателя.

В рамках уголовного процесса задержан один человек - по информации агентства LETA, это Брандавс. Он в настоящее время является членом правления Rīgas karte, которое содержит систему э-талонов, автоматы на парковках и терминалы в школьных столовых, а также до сегодняшнего дня был руководителем отдела электронных расчетов и проектов RS и бенефециаром предприятия Rīgas Mikroautobusu Satiksme.