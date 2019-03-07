В Германии садовник перед смертью разослал своим неприятелям бомбы

Полиция немецкого города Меллинген расследует серию жутких инцидентов. Местный садовник, который скончался 1 марта, перед смертью успел разослать несколько бомб своим неприятелям.
Полиция была вызвана в посёлок Фишба, где был обнаружен деревянный блок с бомбой, спрятанный в автомобиле женщины. Эта женщина в настоящее время находится в США.
Полицейским удалось обезвредить устройство на месте, несмотря на потенциальную опасноть.
В соседней деревне Энкенбах-Альценборн, в своём офисе был обнаружен мертвый доктор, убитый взрывом. Врач пытался переместить оборудованный взрывчаткой деревянный блок, оставленный на проезжей части.
В воскресенье в посёлке Отерберга, женщина и ее дочь были ранены, когда взорвался кусок дерева, кинутый в камин.
В отправке устройств подозревается 59-летний садовник, который утром пятницы скончался у себя дома. Власти всё ещё пытаются выяснить причину его смерти.
Известно, что этот мужчина поругался с тремя людьми, которым домой или на работу были отправлены "посылки". Полиция пытается выяснить связан ли с покушениями кто-то ещё.
Полиция, после обнаружения трупа садовника, обыскала его дома и нашла порох и другие предметы, которые могли быть использованы в изготовлении взрывных устройств.
Устройства бли найдены в посёлках, которые находились в нескольких километрах от города Кайзерслаутерн.