Пт, 8.03.2019
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В Германии садовник перед смертью разослал своим неприятелям бомбы

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Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

Полиция немецкого города Меллинген расследует серию жутких инцидентов. Местный садовник, который скончался 1 марта, перед смертью успел разослать несколько бомб своим неприятелям.

Полиция была вызвана в посёлок Фишба, где был обнаружен деревянный блок с бомбой, спрятанный в автомобиле женщины. Эта женщина в настоящее время находится в США.

Полицейским удалось обезвредить устройство на месте, несмотря на потенциальную опасноть. 

В соседней деревне Энкенбах-Альценборн, в своём офисе был обнаружен мертвый доктор, убитый взрывом. Врач пытался переместить оборудованный взрывчаткой деревянный блок, оставленный на проезжей части.

В воскресенье в посёлке Отерберга, женщина и ее дочь были ранены, когда взорвался кусок дерева, кинутый в камин.

В отправке устройств подозревается 59-летний садовник, который утром пятницы скончался у себя дома. Власти всё ещё пытаются выяснить причину его смерти.

Известно, что этот мужчина поругался с тремя людьми, которым домой или на работу были отправлены "посылки". Полиция пытается выяснить связан ли с покушениями кто-то ещё.

Полиция, после обнаружения трупа садовника, обыскала его дома и нашла порох и другие предметы, которые могли быть использованы в изготовлении взрывных устройств. 

Устройства бли найдены в посёлках, которые находились в нескольких километрах от города Кайзерслаутерн.

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