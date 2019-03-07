Чт, 7.03.2019
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Swedbank на время завис... Что это было?

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Бесконтактная расчетная карта

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В четверг, 7 марта, у Swedbank произошёл сбой работы интернет-банка, мобильного приложения, карточных платежей и банкоматов, сообщил банк на своей станице в Twitter. Позднее банк обновил информацию, подтвердив, что все помехи устранены. 

"По техническим причинам приостановлены работы услуг Swedbank - ограничено использование интернет-банка, мобильного приложения, карточек и банкоматов", - проинформировал банк.

На данный момент банк устранил помехи и всё снова работает. 

В банке отметили, что "похожие неприятности" в ближайшее время не повторятся, так как техническая проблема устранена и разрешена. 

В Комиссии рынка финансов и капитала подчеркнули, что Swedbank "столкнулся с техническими неприятностями" в банковских системах, но они никак не связаны с безопасностью средств клиентов в банке. 

"Причина не во внешнем нападении. Решение уже найдено. Мы как надзиратель в контакте с банком и следим за ситуацией, и CERT также в режиме сотрудничества", - пояснили там. 

По словам очевидцев, в торговых центрах у банкоматов образовались очереди. Но деньги выбрать можно.

ФОТО: Aculiecinieka foto

Swedbank является крупнейшим банком в Латвии по величине активов.

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