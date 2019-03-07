Swedbank на время завис... Что это было?

В четверг, 7 марта, у Swedbank произошёл сбой работы интернет-банка, мобильного приложения, карточных платежей и банкоматов, сообщил банк на своей станице в Twitter. Позднее банк обновил информацию, подтвердив, что все помехи устранены.
"По техническим причинам приостановлены работы услуг Swedbank - ограничено использование интернет-банка, мобильного приложения, карточек и банкоматов", - проинформировал банк.
На данный момент банк устранил помехи и всё снова работает.
В банке отметили, что "похожие неприятности" в ближайшее время не повторятся, так как техническая проблема устранена и разрешена.
В Комиссии рынка финансов и капитала подчеркнули, что Swedbank "столкнулся с техническими неприятностями" в банковских системах, но они никак не связаны с безопасностью средств клиентов в банке.
"Причина не во внешнем нападении. Решение уже найдено. Мы как надзиратель в контакте с банком и следим за ситуацией, и CERT также в режиме сотрудничества", - пояснили там.
По словам очевидцев, в торговых центрах у банкоматов образовались очереди. Но деньги выбрать можно.
Swedbank является крупнейшим банком в Латвии по величине активов.
Labas ziņas - karšu maksājumi strādā - esam atkal sazvanāmi, pakāpeniski risinām arī internetbankas, mobilās lietotnes, bankomātu darbību.— Swedbank (@SwedbankLatvia) March 7, 2019