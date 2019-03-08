Общества по защите прав животных хотят сделать приютами. Зачем это нужно?

Несколько обществ по защите прав животных получили ультиматум от Продовольственно-ветеринарной службы (PVD). Обществам нужно регистрироваться как приюты или платить штраф. Стать приютом - процесс не из лёгких и не является целью организации. Отсюда вопрос - зачем это нужно?

Хотя и целью общества не является предоставление дома животным, иногда это приходится делать: животных обеспечивают временным домом и заботятся о них.

"Учредители общества просто любят животных и выступают за то, чтобы у всех бродяг были тёплые дома, полные животы и любящие хозяева", - говорится на домашней страничке общества по защите животных Ķepu ķepā.

Однако по усмотрению PVD, обществам запрещено принимать животных и ухаживать за ними, их нужно передавать в приют. В приют, где животных принимают массово, где высокая бюрократическая нагрузка и строгое соблюдение законов.

Однако где между строк закона остается животное?

Основатель общества по защите животных Ķepu ķepā Гундега Бидере не хочет говорить, что приюты плохи, однако правила, которые их регулируют - слишком "развязные". Есть приюты, где следуют правилам, однако благополучие животных уходит на второй план. "В правилах сказано, что в приюте должен быть ветеринарный кабинет и всё. В критических ситуациях мы просто едем в круглосуточные клиники, где сразу получаем помощь. Почему отношение к здоровью животных иное?

"Как это может быть с точки зрения закона?"

"Потом нас вынуждают регистрироваться как приют. Пришло письмо от PVD", - рассказала руководитель Ķepu ķepā.

В письме сообщается, о том, что пришли к выводу, что общество фактически выполняет функции приюта, но свою деятельность не зарегистрировало. "Или вы зарегистрируетесь как приют, или мы назначим вам штраф. Обосновав это юридическим равенством", - рассказывает Гундега.

Руководитель общества говорит, что регистрировать общество как приют не хочет, это вопрос чести:

"Мне стыдно - я долго лелеяла организацию, но сейчас нужно стать приютом. Однако приютом является также Mežavairogi и люди проводят параллели: если так делает один приют, тогда все так делают".

Однако выбора нет. Или становиться приютом, или заканчивать деятельность, так как оплатить большой денежный штраф - невозможно. "Ну и тогда я плюю на всё и становимся приютом. Но вскоре после этого, я вижу, что в контейнеры приюта могут бросить трупы".

На данный момент общество по защите прав животных работает на основании постановления Кабинета министров о благосостоянии животных, в то время как приюты для животных регулируются более строгой статьей закона. Так, например, у приютов установлено конкретное количество животных на конкретное число собак и котов. Также в приюте должен быть обустроен ветеринарный кабинет.

Если PVD может дать спонсоров или средства для создания приюта - пожалуйста, хоть сегодня", - говорит Илдзе Лейманте, руководитель общества по защите прав животных Liberta.

Она тоже получила приглашение от PVD зарегистрировать приют. Илдзе отправила жалобу, так как объяснений почему нужно регистрировать приют - нет. "Это всё основывается только по "усмотрению PVD". Я действительно не понимаю, почему. Теперь чисто принципиально не уступлю".

Общества по защите животных начали делать чересчур много - объясняет начальник отдела надзора за ветеринарными учреждениями Майрита Риекстиня. "В Латвии действует несколько обществ по защите прав животных, которые работают не только с вопросами защиты животных. Они помогают бездомным животным, проводят мероприятия, участвуют в разработке нормативных актов, ищут животным новых хозяев и проводят другие работы, которые практически отвечают функциям приюта".

"Если общество в дополнении к другим своим деятельностям размещает животных в специально оборудованные помещениях, то есть основания полагать, что общество выполняет функции приюта и нужно регистрировать свою деятельность в службе", - так приглашение стать приютом поясняет PVD.

"Мы должны думать, где мы будем, как обустроить комнаты и нужно создать ветеринарный кабинет. На данный момент помощники - добровольцы, но они больше не подходят. Нужно платить людям, придумывать как выплачивать зарплаты, как платить налоги", - говорит Илдзе, отмечая, что складывается впечатление, что все общества по защите прав животных просто хотят истребить.

"Те, кто сейчас против обществ, просто хотят достичь того, чтобы была проведена массовая эвтаназия животных", - говорит Илдзе.

PVD также говорит о том, что если общество само не хочет создавать приют, то можно сработаться с каким-то из уже существующих.

Министерство земледелия, как и управление PVD, говорит, что их целью не является ликвидация обществ по защите прав животных. "Мы высоко оцениваем работу общества по защите прав животных. Они положительно влияют на отношение общественности и способствует тому, чтобы люди не оставались равнодушны".

"С учётом практики других государств, общества по защите прав животных просто срабатываются с уже зарегистрированными приютами. Таким образом обеспечивая соответствующий надзор за болезнями, уход за животными и другие, связанные с действующим нормативным актом, требования", - отвечает Министерство земледелия.

Общества также считают, что эту ситуацию можно разрешить, просто внеся несколько изменений в действующие правила.

Тогда, со временем будет возможным упорядочить отрасль и, возможно, приюты не будут нужны вовсе.

На портале manabalss.lv начался сбор подписей, за сохранение обществ по защите прав животных, а также о разработке объективных законов о содержании домашних животных. Инициатива гласит: Сейм настаивает на внесении поправок в правила Кабинета министров, согласно которым каждый спасатель должен будет зарегистрироваться в качестве приюта для животных, что, в свою очередь, налагает огромную бюрократическую и финансовую нагрузку на общества, живущие с ограниченными ресурсами и человеческими ресурсами". "Вместо этого, по нашему мнению, необходимо разработать, применить и адаптировать объективные поправки к закону, касающиеся содержания, дарения и размножения домашних животных, а также требований как к обществам, так и к приютам".