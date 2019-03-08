Подозрительные перевозки инвалидов: Дирекция подключит СГД и полицию

"Обобщив информацию, имеющуюся в нашем распоряжении - планируем обратиться в СГД и Государственную полицию, чтобы была произведена проверка того, есть ли основания для подозрений в мошенничестве", - пояснила представитель Автотранспортной дирекции Лилита Пелчере.

Она говорит, что дирекция более тщательно проанализирует информацию, полученную от Rīgas satiksme. Однако то, что в договоре между Rīgas satiksme и Rīgas mikroautobusu satiksme установлено, что транспортные средства не должны быть оборудованными видеонаблюдением, усложняет анализ.

Автотранспортная дирекция получила запрошенную информацию, которая связана с распечатками с электронного кассового аппарата, и запросила дополнительные пояснения резких различий выданных билетов и их обоснованности.

Ранее передача Nekā personīga сообщала, что искусственное увеличение количества перевезённых людей с инвалидностью позволяет предприятию получать больше дотаций от государства, потому как билеты для инвалидов - бесплатные.

Rīgas mikroautobusu satiksme получило права на перевозку пассажиров в маршрутках в 2012 году. В прошлом году договор с этой фирмой продлили на восемь лет.

По данным журналистов, предприятием руководит Виталий Комар, но фактически за ним стоит член партии "Честь служить Риге" Александр Брандавс, который фигурирует и в других компаниях, связанных с рижским самоуправлением.

В среду бюро сообщило, что начало уголовный процесс о предположительном взяточничестве и посредничестве во взяточничестве должностного лица Rīgas karte. В материалах уголовного дела содержатся сведения о передаче взятки посреднику для дальнейшей передачи должностным лицам, чтобы они, используя свое служебное положение, совершили действия в интересах взяткодателя.