Ультраортодоксальные евреи разогнали молитву феминисток у Стены плача

Организация "Neshot Hakotel" ("Женщины стены"), которая организовала молитву в честь 30-летия существования, сообщила, что в столкновения травмы получили две женщины.

Полиция Израиля о пострадавших не сообщила.

После того, как стороны растащили, женщины продолжили молитву у стены в частном секторе, где у всех одинаковые права молиться.

Во втором секторе молиться разрешено только мужчинам.

Левонастроенная газета Haaretz сообщила, что тысячи молодых людей - ультраортодоксальных евреев пытались разогнать мероприятие "Neshot Hakotel". Они плевали в женщин, угрожали им и физически нападали.