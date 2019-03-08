Ультраортодоксальные евреи разогнали молитву феминисток у Стены плача

Тысячи ультраортодокальных евреев в пятницу нарушили молитву феминисток у Стены плача в Иерусалиме.
Организация "Neshot Hakotel" ("Женщины стены"), которая организовала молитву в честь 30-летия существования, сообщила, что в столкновения травмы получили две женщины.
Полиция Израиля о пострадавших не сообщила.
После того, как стороны растащили, женщины продолжили молитву у стены в частном секторе, где у всех одинаковые права молиться.
Во втором секторе молиться разрешено только мужчинам.
Левонастроенная газета Haaretz сообщила, что тысячи молодых людей - ультраортодоксальных евреев пытались разогнать мероприятие "Neshot Hakotel". Они плевали в женщин, угрожали им и физически нападали.
Цель "Neshot Hakotel" - добиться права для женщин молиться у Стены плача без ограничения.