Пт, 8.03.2019
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Ультраортодоксальные евреи разогнали молитву феминисток у Стены плача

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Женщины у Стены плача

ФОТО: AFP / Scanpix

Тысячи ультраортодокальных евреев в пятницу нарушили молитву феминисток у Стены плача в Иерусалиме.

Организация "Neshot Hakotel" ("Женщины стены"), которая организовала молитву в честь 30-летия существования, сообщила, что в столкновения травмы получили две женщины.

Полиция Израиля о пострадавших не сообщила.

После того, как стороны растащили, женщины продолжили молитву у стены в частном секторе, где у всех одинаковые права молиться.

Во втором секторе молиться разрешено только мужчинам.

Левонастроенная газета Haaretz сообщила, что тысячи молодых людей - ультраортодоксальных евреев пытались разогнать мероприятие "Neshot Hakotel". Они плевали в женщин, угрожали им и физически нападали.

Цель "Neshot Hakotel" - добиться права для женщин молиться у Стены плача без ограничения.

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