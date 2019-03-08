Космический корабль "Crew Dragon" успешно приземлился в Атлантическом океане

Новый пилотируемый космический корабль частного американского предприятия SpaceX "Crew Dragon" в пятницу, 8 марта, приземлился в Атлантическом океане, удачно завершив первый проверочный полет.
Тормозимый огромными белыми парашютами, "Crew Dragon" приземлился в океане примерно в 400 километрах от побережья Флориды, как и планировалось.
Ранее в пятницу корабль отсоединился от Международной космической станции и начал шестичасовой путь обратно на Землю.
Космический корабль компании SpaceX стартовал на МКС второго марта с космодрома во Флориде.
Галерея: Космический корабль "Crew Dragon" в Атлантическом океане.
Этот полет - важный шаг к тому, чтобы США после восьмилетнего перерыва снова начали посылать в космос корабли с людьми.
В этот раз единственным пассажиром "Crew Dragon" был манекен по имени Рипли, но в будущем году НАСА планирует послать в космос двух астронавтов.
Планируется, что SpaceX доставит астронавтов НАСА на МКС в июле.