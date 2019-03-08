Пт, 8.03.2019
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Космический корабль "Crew Dragon" успешно приземлился в Атлантическом океане

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Космический корабль "Crew Dragon" в Атлантическом океане

ФОТО: EPA/Scanpix

Новый пилотируемый космический корабль частного американского предприятия SpaceX "Crew Dragon" в пятницу, 8 марта, приземлился в Атлантическом океане, удачно завершив первый проверочный полет.

Тормозимый огромными белыми парашютами, "Crew Dragon" приземлился в океане примерно в 400 километрах от побережья Флориды, как и планировалось.

Ранее в пятницу корабль отсоединился от Международной космической станции и начал шестичасовой путь обратно на Землю.

Космический корабль компании SpaceX стартовал на МКС второго марта с космодрома во Флориде.

Галерея: Космический корабль "Crew Dragon" в Атлантическом океане.

Этот полет - важный шаг к тому, чтобы США после восьмилетнего перерыва снова начали посылать в космос корабли с людьми.

В этот раз единственным пассажиром "Crew Dragon" был манекен по имени Рипли, но в будущем году НАСА планирует послать в космос двух астронавтов. 

Планируется, что SpaceX доставит астронавтов НАСА на МКС в июле.

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