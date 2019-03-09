LTV7: из-за защиты данных в Латвии все труднее найти пропавших родственников

В Госполиции отмечают, что не имеют доступ к медицинским базам данных, а сами больницы не информируют родственников, о поступивших к ним без сознания пациентах, сообщает Русское вещание LTV7.

В четверг 14 февраля у жителя Резекне Константина Головинского пропал родной брат. Не вернулся домой. На звонки не отвечал. Поиски у друзей и родственников результата не дали. В понедельник 18 февраля Константин Головинский написал заявление в полицию.

Через 9 дней, а именно 27 февраля, из полиции ему позвонили и сообщили, что его брат нашелся. Все это время, почти две недели, он лежал в Резекненской больнице с инсультом. Но никто об этом не знал. Ни полиция, ни родственники. В полицию о пропавшем сообщил его сосед по палате.

Примечательно, что через четыре дня после пропажи, а именно 18 февраля, брат Константина пришел в себя в больнице и даже пытался связаться с родственниками по телефону, который был у него при себе, но из-за инсульта и несвязной речи не мог объяснить, где он.

Инспектор криминальной полиции Резекне Вера Клочко, которая занимается поиском пропавших без вести людей, рассказала программе "Личное дело" на LTV7, что полиция порядка передала ей дело 25 февраля. В тот же день она разослала фото пропавшего в СМИ. И уже вечером 26 февраля ей поступил первый звонок. Сначала это была сотрудница "скорой помощи", которая вспомнила пациента, а утром с ней связался сосед пропавшего по палате.

В Резекненской больнице "Личному делу" сообщили, что раз при пациенте были документы и он идентифицирован, то у больницы нет обязанностей сообщать об этом в полицию. Ситуацию в целом объяснили неким пробелом в системе. Об этом пробеле говорят и в полиции - нет единой базы данных.

Также по словам Веры Клочко, если она пишет запрос на конкретного человека в Государственное агентство социального страхования, то получить информацию о человеке, находящемся в больнице, можно только после того, как он выписан из нее. В режиме онлайн это сделать невозможно. А если человека увезли в психиатрическую клинику, то эта информация полностью закрыта, даже для полиции. По словам Веры Клочко, иногда родственники месяцами не знают о том, что произошло с их близким.

На то, что в системе есть серьезный пробел и родственники не могут найти своих близких, которые попали в больницу или морг, обращают внимание и в общественной организации bezvests.lv. Этот пробел появился после принятия закона о правах пациентов, а также вступления в силу Европейской регулы о защите данных.