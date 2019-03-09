LTV7: из-за защиты данных в Латвии все труднее найти пропавших родственников

Больше десяти дней родственники искали с полицией жителя Резекне, а оказалось, что все это время он был в местной больнице, выяснила программа "Личное дело". Кроме этого руководство общественной организации bezvests.lv говорят, в последнее время они постоянно сталкиваются с такой проблемой. Ищут человека по лесам, c добровольцами и собаками, а он оказывается в медицинском учреждении.
В Госполиции отмечают, что не имеют доступ к медицинским базам данных, а сами больницы не информируют родственников, о поступивших к ним без сознания пациентах, сообщает Русское вещание LTV7.
В четверг 14 февраля у жителя Резекне Константина Головинского пропал родной брат. Не вернулся домой. На звонки не отвечал. Поиски у друзей и родственников результата не дали. В понедельник 18 февраля Константин Головинский написал заявление в полицию.
Через 9 дней, а именно 27 февраля, из полиции ему позвонили и сообщили, что его брат нашелся. Все это время, почти две недели, он лежал в Резекненской больнице с инсультом. Но никто об этом не знал. Ни полиция, ни родственники. В полицию о пропавшем сообщил его сосед по палате.
Примечательно, что через четыре дня после пропажи, а именно 18 февраля, брат Константина пришел в себя в больнице и даже пытался связаться с родственниками по телефону, который был у него при себе, но из-за инсульта и несвязной речи не мог объяснить, где он.
Инспектор криминальной полиции Резекне Вера Клочко, которая занимается поиском пропавших без вести людей, рассказала программе "Личное дело" на LTV7, что полиция порядка передала ей дело 25 февраля. В тот же день она разослала фото пропавшего в СМИ. И уже вечером 26 февраля ей поступил первый звонок. Сначала это была сотрудница "скорой помощи", которая вспомнила пациента, а утром с ней связался сосед пропавшего по палате.
В Резекненской больнице "Личному делу" сообщили, что раз при пациенте были документы и он идентифицирован, то у больницы нет обязанностей сообщать об этом в полицию. Ситуацию в целом объяснили неким пробелом в системе. Об этом пробеле говорят и в полиции - нет единой базы данных.
Также по словам Веры Клочко, если она пишет запрос на конкретного человека в Государственное агентство социального страхования, то получить информацию о человеке, находящемся в больнице, можно только после того, как он выписан из нее. В режиме онлайн это сделать невозможно. А если человека увезли в психиатрическую клинику, то эта информация полностью закрыта, даже для полиции. По словам Веры Клочко, иногда родственники месяцами не знают о том, что произошло с их близким.
На то, что в системе есть серьезный пробел и родственники не могут найти своих близких, которые попали в больницу или морг, обращают внимание и в общественной организации bezvests.lv. Этот пробел появился после принятия закона о правах пациентов, а также вступления в силу Европейской регулы о защите данных.
Руководитель организации bezvests.lv Александр Фаминский говорит, что им обидно, когда организованы масштабные поиски, с привлечением сотен волонтеров и поисковых собак, а выясняется, что пропавший все это время был в больнице. И это происходит не в первый раз.
В начале зимы в Иманте, например, пропала пожилая женщина. Искали ее с собаками и добровольцами. А потом случайно встретили мужчину, который сказал, что некой женщине вызвал скорую. Оказалось, пропавшую увезли в больницу.
Если следовать букве закона, то получить информацию о попавшем в больницу родственнике почти невозможно. Для этого надо персонально обойти все больницы с паспортом в руках. И искать. Да и то, информацию предоставят только в том случае, если родственник и пациент не против. Впрочем в Службе неотложной медицинской помощи нашли лазейку в законе - у пациента, есть право на поддержку семьи в процессе лечения.
"Если человек ищет своего близкого и есть подозрения, что он доставлен в больницу бригадой "скорой помощи", то чаще всего родственники звонят в службу 113. И для того, чтобы выполнить требования закона, мы разработали целую серию наводящих вопросов, которые нам позволяют определить их родство", – рассказала "Личному делу" представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.
Только в этом случае родственнику скажут в какую больницу отправлен его близкий. А дальше все по-прежнему. С документами надо отправляться в больницу. Впрочем Европейская регула о защите данных не распространяется на мертвых.
Так в Государственном центре медицинских экспертиз можно узнать и по телефону, есть ли там пропавший родственник, если он, конечно, идентифицирован. Однако о причине смерти и медицинских диагнозах по телефону говорить не будут.
В Минздраве говорят, что проблемы с поиском родных полностью решатся, когда все граждане страны получат биометрические паспорта. И эта информация поступит в общую базу данных. Например в больнице им. П. Страдиня такая система уже работает. У пациента, который без сознания, берут отпечаток пальца.
Однако, как выяснило "Личное дело" в Резекненской больнице нет оборудования по считыванию биометрических данных. Как и во многих других региональных больницах. А, когда по всей стране, все будет работать по единому стандарту, неизвестно. Поэтому сейчас в Латвии у человека по закону есть право быть забытым, но нет права быть найденным.