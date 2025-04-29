Гобземс обвиняется в вымогательстве 200 000 евро и клевете

Прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором бывший депутат Сейма Алдис Гобземс, сменивший имя на Ариго Торо, обвиняется в вымогательстве в группе и клевете, сообщает агентство LETA.
Не называя конкретных имен, прокуратура сообщила агентству LETA, что Зиемельская прокуратура города Риги передала в суд уголовное дело по факту вымогательства, совершенного в группе, в отношении лица с требованием вернуть имущество без законных оснований, с угрозой разглашения компрометирующих сведений о потерпевшем и его близких, а также за клевету в отношении лица в средствах массовой информации.
В рамках уголовного дела обвинения были предъявлены двум лицам. Согласно обвинительному заключению, один из обвиняемых утверждал, что потерпевший виновен в распаде его брака и уходе жены из семьи. Поэтому у него возник умысел опубликовать сфабрикованные заявления в социальных сетях Facebook и Instagram, а также в Telegram с целью получения материальной выгоды от потерпевшего.
Без каких-либо правовых оснований у жертвы первоначально требовали 15-20 тысяч евро, однако впоследствии сумма достигла 200 тыс. евро, говорится в обвинительном заключении. По взаимному соглашению между двумя обвиняемыми один стал посредником в совершении уголовного преступления. Агентству LETA известно, что вторым обвиняемым по делу является Гинтс Лаздиньш, который ранее уже был судим за мошенничество.
Учитывая, что потерпевший не выплатил требуемые финансовые средства, один из обвиняемых, реализуя угрозы, неоднократно размещал публикации, в которых содержались явно оскорбительные для чести и достоинства потерпевшего высказывания, тем самым оказывая на потерпевшего моральное давление. В обвинительном заключении также говорится, что регулярно высказывались угрозы и предпринимались действия, направленные на нанесение непоправимого ущерба репутации жертвы.
Кроме того, один из подсудимых совершил еще одно уголовное преступление, а именно умышленно распространял в средствах массовой информации заведомо ложные измышления, порочащие честь и достоинство других лиц.
Оба обвиняемых не признают себя виновными в совершенном преступлении.
По уголовному делу признаны потерпевшими три человека. LETA известно, что одним из пострадавших является бизнесмен Агрис Эвертовскис.
Ранее Гобземс в социальных сетях обвинял Эвертовскиса в распаде своей семьи, что привело к его разводу с женой и матерью его детей Кристой. На каналах, связанных с именем Гобземса, в различных социальных сетях в явно размытой форме были распространены различные обвинения и оскорбления в адрес других более и менее известных в обществе личностей.
Лаздиньш, в свою очередь, выступал в качестве одного из обвиняемых по уголовным делам бывшего депутата Юрмалы Мариса Дзенитиса и других.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!