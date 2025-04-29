Гобземс обвиняется в вымогательстве 200 000 евро и клевете

Учитывая, что потерпевший не выплатил требуемые финансовые средства, один из обвиняемых, реализуя угрозы, неоднократно размещал публикации, в которых содержались явно оскорбительные для чести и достоинства потерпевшего высказывания, тем самым оказывая на потерпевшего моральное давление. В обвинительном заключении также говорится, что регулярно высказывались угрозы и предпринимались действия, направленные на нанесение непоправимого ущерба репутации жертвы.

Кроме того, один из подсудимых совершил еще одно уголовное преступление, а именно умышленно распространял в средствах массовой информации заведомо ложные измышления, порочащие честь и достоинство других лиц.

Оба обвиняемых не признают себя виновными в совершенном преступлении.

По уголовному делу признаны потерпевшими три человека. LETA известно, что одним из пострадавших является бизнесмен Агрис Эвертовскис.

Ранее Гобземс в социальных сетях обвинял Эвертовскиса в распаде своей семьи, что привело к его разводу с женой и матерью его детей Кристой. На каналах, связанных с именем Гобземса, в различных социальных сетях в явно размытой форме были распространены различные обвинения и оскорбления в адрес других более и менее известных в обществе личностей.

Лаздиньш, в свою очередь, выступал в качестве одного из обвиняемых по уголовным делам бывшего депутата Юрмалы Мариса Дзенитиса и других.