Стрельба в парикмахерской в Швеции: погибли несколько человек

В результате стрельбы в парикмахерской в шведском городе Уппсала погибли по меньшей мере три человека, сообщают шведские СМИ.
Шведская полиция сообщила, что получила телефонные звонки от очевидцев, которые сообщили, что слышали в центре города звуки, похожие на выстрелы.
На место происшествии были обнаружены несколько человек с огнестрельными ранами, сообщила полиция, которая ограничила обширную территорию.
Шведская общественная телекомпания STV со ссылкой на очевидцев сообщает, что стрелок скрылся с места преступления на скутере.
За последние годы в Швеции значительно возросло количество конфликтов между преступными группировками с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
Стрелками часто оказываются подростки, нанятые в качестве наемных убийц, поскольку в Швеции уголовная ответственность наступает только по достижении 15-летнего возраста.
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