Стрельба в парикмахерской в Швеции: погибли несколько человек

Шведская полиция сообщила, что получила телефонные звонки от очевидцев, которые сообщили, что слышали в центре города звуки, похожие на выстрелы.

На место происшествии были обнаружены несколько человек с огнестрельными ранами, сообщила полиция, которая ограничила обширную территорию.

Шведская общественная телекомпания STV со ссылкой на очевидцев сообщает, что стрелок скрылся с места преступления на скутере.

За последние годы в Швеции значительно возросло количество конфликтов между преступными группировками с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Стрелками часто оказываются подростки, нанятые в качестве наемных убийц, поскольку в Швеции уголовная ответственность наступает только по достижении 15-летнего возраста.