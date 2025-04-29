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Стрельба в парикмахерской в Швеции: погибли несколько человек

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Обновлено 29 апреля 2025, 21:33
Шведская полиция на месте происшествия
Шведская полиция на месте происшествия Фото: EPA/Scanpix

В результате стрельбы в парикмахерской в шведском городе Уппсала погибли по меньшей мере три человека, сообщают шведские СМИ.

Шведская полиция сообщила, что получила телефонные звонки от очевидцев, которые сообщили, что слышали в центре города звуки, похожие на выстрелы.

На место происшествии были обнаружены несколько человек с огнестрельными ранами, сообщила полиция, которая ограничила обширную территорию.

Шведская общественная телекомпания STV со ссылкой на очевидцев сообщает, что стрелок скрылся с места преступления на скутере.

За последние годы в Швеции значительно возросло количество конфликтов между преступными группировками с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Стрелками часто оказываются подростки, нанятые в качестве наемных убийц, поскольку в Швеции уголовная ответственность наступает только по достижении 15-летнего возраста.

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