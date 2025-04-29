Компания VAK была создана в конце 2023 года на основании решения правительства.

"Идея о необходимости создания такого предприятия и производства зрела уже довольно давно. Увидев, что настало подходящее время, в ноябре 2023 года компания была зарегистрирована. Фактически она создана с нуля", - рассказала член правления VAK Ингрида Кирсе.

По ее словам, в Латвии никто до сих пор не производил крупнокалиберные боеприпасы.

"В третьем квартале следующего года завод должен начать свою работу. (...) Не может быть никаких задержек, поскольку это европейский проект", - подчеркнула Кирсе.

Произведенная продукция в первую очередь будет поставляться НВС. Также планируется экспортировать крупнокалиберные боеприпасы.

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