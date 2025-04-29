Во второй половине 2025 года в Иецавской волости планируется начать строительство завода по производству крупнокалиберных боеприпасов. Общие планируемые инвестиции составляют 27 миллионов евро, а основными потребителями продукции станут Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии, однако также запланирован экспорт, сообщает LSM.LV.
Компания VAK была создана в конце 2023 года на основании решения правительства.
"Идея о необходимости создания такого предприятия и производства зрела уже довольно давно. Увидев, что настало подходящее время, в ноябре 2023 года компания была зарегистрирована. Фактически она создана с нуля", - рассказала член правления VAK Ингрида Кирсе.
По ее словам, в Латвии никто до сих пор не производил крупнокалиберные боеприпасы.
"В третьем квартале следующего года завод должен начать свою работу. (...) Не может быть никаких задержек, поскольку это европейский проект", - подчеркнула Кирсе.
Произведенная продукция в первую очередь будет поставляться НВС. Также планируется экспортировать крупнокалиберные боеприпасы.
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