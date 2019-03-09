Новые ID-карты с увеличенным сроком действия начнут выдавать осенью

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) в этом году начнет выдавать ID-карты нового образца, у которых в отличие от нынешних будет увеличен срок действия. Несмотря на то, что в СМИ прозвучала информация, что новый документ можно будет получить уже в конце апреля или в мае, PMLP это отрицает и отмечает, что раньше осени этого года выдача документов нового образца не начнется, сообщает Курземское ТВ.