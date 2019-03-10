Вс, 10.03.2019
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Начат сбор подписей за право женщины на полностью оплачиваемый декретный отпуск

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей за право женщины на полностью оплачиваемый отпуск на роды.

Как подчеркивает представитель авторов инициативы Сигне Гроза, Сейму следует пересмотреть политику пособий по материнству и отцовству, чтобы обеспечить женщинам возможность хотя бы на один день получать отпуск на роды, оплачиваемый в размере 100%. Действующий порядок, не обеспечивающий женщинам такую возможность, несоразмерен с равноправием полов, считает она.

В нынешней ситуации у мужчин есть все права и возможности после рождения ребенка продолжать работать, получая полноценную зарплату, а женщинам в большинстве случаев приходится считаться с временной нетрудоспособностью, когда они обычно используют возможность взять отпуск по беременности и родам. Однако во время этого отпуска женщины получают пособие в размере 80% средней зарплаты, с которой уплачены взносы соцстрахования.

И хотя последующий отпуск по уходу за ребенком может взять любой из родителей, в большинстве случаев его берут женщины, получая пособие в размере 60% или 43,75% средней зарплаты, с которой уплачены взносы соцстрахования, в зависимости от продолжительности отпуска - до достижения ребенком одного года или полутора лет.

В большинстве стран ЕС, включая соседние Литву и Эстонию, пособия по материнству и отцовству выплачиваются в размере 100%, указывает Гроза.

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