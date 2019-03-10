Начат сбор подписей за право женщины на полностью оплачиваемый декретный отпуск

Как подчеркивает представитель авторов инициативы Сигне Гроза, Сейму следует пересмотреть политику пособий по материнству и отцовству, чтобы обеспечить женщинам возможность хотя бы на один день получать отпуск на роды, оплачиваемый в размере 100%. Действующий порядок, не обеспечивающий женщинам такую возможность, несоразмерен с равноправием полов, считает она.

В нынешней ситуации у мужчин есть все права и возможности после рождения ребенка продолжать работать, получая полноценную зарплату, а женщинам в большинстве случаев приходится считаться с временной нетрудоспособностью, когда они обычно используют возможность взять отпуск по беременности и родам. Однако во время этого отпуска женщины получают пособие в размере 80% средней зарплаты, с которой уплачены взносы соцстрахования.

И хотя последующий отпуск по уходу за ребенком может взять любой из родителей, в большинстве случаев его берут женщины, получая пособие в размере 60% или 43,75% средней зарплаты, с которой уплачены взносы соцстрахования, в зависимости от продолжительности отпуска - до достижения ребенком одного года или полутора лет.