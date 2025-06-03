Билл Гейтс рассказал, на что пожертвует большую часть своего состояния

В прошлом месяце Гейтс сообщил, что принял решение потратить на благотворительность 99% своего состояния в течение следующих двадцати лет. Он подсчитал, что к 2045 году его состояние составит около 200 миллиардов долларов США.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс давно финансирует проекты в области здравоохранения и в других сферах, однако теперь Гейтс решил существенно ускорить расходование средств. Если ранее планировалось, что фонд продолжит работу еще несколько десятилетий после его смерти, то сейчас принято решение направить все накопленные средства на проекты, а сам фонд прекратит свое существование в 2045 году.

Несмотря на то, что Гейтс отдаст на благотворительность 99% своего состояния, он все равно останется миллиардером.

Выступая в понедельник в здании Африканского союза в столице Эфиопии, Гейтс подтвердил, что большая часть его состояния будет направлена на улучшение образования и системы здравоохранения в Африке. Он также призвал молодые таланты Африканского континента задуматься над тем, как применять искусственный интеллект для решения проблем здравоохранения.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа ранее существенно сократила помощь Африке, в том числе программы по лечению больных ВИЧ и СПИДом, что вызвало тревогу о будущем системы здравоохранения на континенте.

Гейтс подчеркнул, что его фонд, давно и активно действующий в Африке, сконцентрирует свои усилия на улучшении первичной медицинской помощи.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс обозначил три ключевых направления деятельности: сокращение смертности матерей и младенцев, борьба с инфекционными заболеваниями, чтобы следующее поколение росло здоровым, а также помощь миллионам людей в преодолении нищеты.