В Эстонии латвийские сладости стоят значительно дешевле. Мы переплачиваем, но почему?

Так, зритель передачи Bez Tabu в магазине в городе Пернава заметил, что цены по сравнению с ценами в магазинах Laima в Риге значительно отличаются.

Рудольф: "Когда вошел в магазин Kalev, увидел, что торгуют продукцией Selga. Однако в Латвии цены больше, чем в Эстонии. Как такое возможно? Почему латвийцам надо опять переплачивать?"

Итак, журналисты в магазине Laima в Риге: пачка печенья Selga у нас на 20 центов дороже, чем у соседей (59 центов). Зефир со вкусом клюквы в Эстонии стоит 1,19 евро, в Латвии - уже 1,65 (разница в 39 центов). Вафельный торт Klasika и того дороже в Риге - на целых 50 центов.

В итоге получается, что корзина с идентичными продуктами эстонцу обойдется в 6,45 евро, а латвийцу - в 8,27 евро, что на 25% больше.