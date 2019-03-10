В московской квартире обнаружена девочка-маугли

Известно, что в субботу по "02" позвонили жители дома на Ленинградском шоссе. Люди сообщили, что в одной из квартир беспрестанно плачет девочка, но к ней никто не подходит. Полицейские с помощью сотрудников МЧС вскрыли дверь. Увиденное шокировало даже их.

Ребенка — пятилетнюю девочку — доставили в реанимацию.

У девочки, по предварительной информации, отсутствуют социальные навыки, есть признаки анорексии, также на шее найдено вросшее в кожу украшение (по другим источникам - провод - прим. ред.)

Источник в правоохранительных органах рассказал порталу lenta.ru, что ребенок не разговаривает, а только издает звуки, хотя его речевой аппарат в порядке. Девочка не умеет самостоятельно одеваться, умываться и ходить в туалет, хотя в пятилетнем возрасте дети по нормам должны уметь это. Вросшее украшение, по словам источника, является крестиком на веревочке, который оказался закрыт тонким слоем кожи.

У ребенка тяжелая форма истощения, девочку осматривает консилиум врачей, рассказал источник в медицинских кругах. Сейчас определяется тактика лечения. На первом этапе потребуется не менее двух недель, так как сглажены даже навыки жевания и глотания.