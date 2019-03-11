Мужчине дали условный срок за выращивание марихуаны на кладбище

.Согласно решению суда, обвиняемый в интернете приобрел семена конопли, после чего четыре семени посеял в теплице по месту жительства.

Марихуана росла несколько месяцев, после чего два куста он обрезал и закопал на территории дома. Оставшиеся два растения обвиняемый "переселил" в лесной массив в волости Ляудонас у кладбища Метриенас.

Мужчина продолжал обеспечивать их рост, пока кусты не изъяла полиция. Вес двух растений в невысушенном виде составил 520 граммов.

Кроме того, мужчина незаконно хранил наркотики в большом объеме без цели их реализовать - в своем гараже он хранил неполный грамм марихуаны, а в хозяйственной постройке - 320 граммов. В теплице он закопал 250 граммов одурманивающего вещества.