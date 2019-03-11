В Швеции Swedbank запретил своим сотрудникам отсылать журналистам анонимные сообщения

Swedbank лишил своих сотрудников возможности отсылать анонимные сообщения на шведское телевидение SVT с помощью особого сайта. Как пояснили в банке, таким образом он заботится о защите данных своих клиентов, сообщило в понедельник Шведское Телевидение.
Руководитель отдела по общественным отношениям Swedbank Габриэль Франк Родо подтвердил, что у сотрудников банка больше нет возможности заходить на сайт SVT и другие порталы, чтобы отправлять анонимные сообщения. Блокированы и несколько сайтов.
По словам Родо, такие действия банка были необходимы, исходя из соображений безопасности, а также, чтобы сохранить банковскую тайну и соблюсти Регулу о защите данных. Блокирован и переводчик Google Translate.
По словам журналиста передачи Uppdrag Granskning, который занимался делом об отмывании денег, руководство Swedbank начало заметать следы.
"Мне кажется, руководство Swedbank хочет заткнуть рты своим работников, ссылаясь на какие-то тайны", - сказал журналист.
Кроме того, журналисты SVT опубликовали результаты исследования, которые показали, что через балтийские филиалы Swedbank был реализован подозрительный поток денег в размере 5,8 миллиардов евро.