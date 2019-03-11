Подробности обнаружения девочки-маугли: что сказала на допросе задержанная мать?

Уголовное дело о халатности работников органов социальной защиты и полиции возбуждено в ходе расследования, начатого в Москве после обнаружения в замусоренной квартире малолетней девочки с признаками истощения и отставания в развитии. Произошедшее квалифицируется как покушение на убийство.
Установлено, что стражи порядка и сотрудники местного отдела социальной защиты населения длительное время не принимали мер по проверке условий проживания девочки и исполнения 47-летней Ириной Гаращенко родительских обязанностей, пояснил собеседник агентства.
Кроме того, по данным источника, установлено, что вросший в кожу девочки предмет является не украшением, а полиэтиленовым шнурком, который родительница повязала ей на шею.
В воскресенье представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о задержании женщины, оставившей на несколько дней малолетнюю дочь одну в московской квартире.
"По данным следствия, в квартире жилого дома, расположенного по Ленинградскому шоссе, обнаружена пятилетняя девочка, предварительно с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии, на шее девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней", - сказала Иванова.
Полицию на место происшествия вызвали жильцы дома, услышавшие громкие крики девочки. "Когда девочка не переставая пищала несколько часов и ко мне обратилась с сообщением консьерж, я сразу прибыла на место и дождалась полиции, - рассказала старшая по подъезду Людмила Сержантова. - Она приехала в первом часу ночи, а дверь взломали только в четвертом часу утра. Сама квартира довольно большая, трехкомнатная, дверь в нее - крепкая, железная".
Юлия Иванова отметила, что возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Следователи допрашивают женщину, ребенок госпитализирован в реанимацию. По предварительным данным, соседи неоднократно вызывали полицейских, но те не проявили должного внимания.
В понедельник пресс-служба СК РФ сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин взял под контроль ход расследования. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте матери девочки.
"При допросе в качестве подозреваемой она пояснила, что является одинокой матерью и вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять дочь дома одну на непродолжительное время", - говорится в сообщении следственных органов.
Подозреваемая также сообщила, что из-за просроченного долга по кредиту, а также задолженности за коммунальные платежи, "она собиралась продать квартиру и временно, до приобретения нового жилья, переехать с ребенком к своему знакомому".
Между тем Людмила Сержантова говорила, что Ирина задолжала 670 тысяч рублей за жилищно-коммунальные услуги. "Я несколько раз обращалась к ней с вопросом - может быть, чем помочь? Однако Ирина заявляла, что работает в энергетической компании и зарплата у нее неплохая - 60-70 тысяч рублей", - добавила старшая по подъезду.
По данным телеграм-канала Mash, Гаращенко последнее время работала уборщицей. А ранее подозреваемая, по ее словам, была финансовым консультантом.
Девочка "не истощена, но не разговаривает"
В понедельник о состоянии пострадавшей девочки рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, девочка не истощена, но не разговаривает, а ее состояние оценивается медиками как средне-тяжелое, передает ТАСС.
"Я видела девочку, была у нее в больнице. На данный момент не подтверждается информация, что ребенок находится в состоянии истощения, она достаточно упитанная, но ребенок не разговаривает", - сказала Кузнецова.
Детский омбудсмен добавила, что девочка сначала нюхает, а потом берет в руки фрукты и другие продукты, которые предлагают. "Не приучена спать на кровати, с большом трудом ее удалось уложить. Боится воды", - сказала она.
Кузнецова проинформировала, что общалась с заведующей поликлиникой, в которой девочка наблюдалась до 2015 года. "Наблюдалась достаточно регулярно, ее развитие соответствовало возрасту. Но, к сожалению, сейчас ребенок не говорит, во время нашего нахождения там (в больнице) не произнесено было ни звука", - подчеркнула она.
По словам детского омбудсмена, девочка очень не любит оставаться одна, поэтому с ней постоянно находится медперсонал.
По данным заведующей поликлиникой, мать девочки в 2015 году сообщила, что переезжает, поэтому ведение медкарты ребенка по этому месту жительства прекратилось. "Почему она не встала в другом месте на медицинский учет, тоже вопрос", - заметила омбудсмен.
Кузнецова добавила, что в больнице ребенка лечат от нескольких заболеваний. "Доктора дают хорошие прогнозы, поэтому будем надеяться, что в части здоровья с ребенком будет все хорошо", - сказала она.
По словам детского омбудсмена, в квартире, где жила девочка "были отключены свет, вода". "В случае неприхода мамы, если бы никто не отреагировал, страшно представить, что ее ждало впереди", - добавила уполномоченный при президенте по правам ребенка.
Она напомнила о трагедии в Кировской области, где ребенок погиб, запертый в квартире с перекрытыми коммунальными услугами, без воды и света.
Кузнецова призвала найти и устранить причины появления таких "детей-невидимок", о которых не знают в органах опеки, образования и здравоохранения. "Здесь, безусловно, нужно сделать выводы. Такие явления, как "дети-невидимки", которые в последнее время мы наблюдаем, к сожалению, [иногда получают] трагический исход", - сказала она.