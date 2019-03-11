После скандальной вечеринки в Риге и увольнения Колпаков - снова главред "Медузы"

Об этом говорится в обращении гендиректора издания Галины Тимченко к читателям.

Исполнявшая до этого обязанности главного редактора Татьяна Ершова станет редакционным директором, уточнила Тимченко.

«Решение о восстановлении Колпакова в должности главного редактора было принято мной. Иван с самого начала был идеологом и лидером издания», — пояснила она. Гендиректор Meduza отметила, что возвращение Колпакова поддерживают руководители подразделений «Медузы», в том числе и сама Ершова.

«Кандидатуру Ивана поддерживают и члены нового совета директоров, первое заседание которого пройдет в конце марта 2019 года. Совету предстоит утвердить план развития компании на ближайший год и кодекс поведения сотрудников «Медузы», — заявила Тимченко, не уточнив, в чем именно будет заключаться кодекс. Имена тех, кто войдет в новый совет директоров издания, она пообещала назвать позже.

Как мы уже сообщали, 25 октября прошлого года Иван Колпаков временно сложил с себя полномочия. Поводом для этого стали поступившие в его адрес обвинения в "недостойном поведении".

Как заявляли в издании, инцидент произошел 20 октября во время празднования дня рождения "Медузы" в Риге.

"Примерно в четыре утра главный редактор Иван Колпаков, который был сильно пьян, прикоснулся к ягодице жены одного из сотрудников "Медузы" и сказал: "Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет", после чего ушел. Об этих событиях мы знаем со слов девушки (она решила сохранить анонимность). У нас нет поводов ей не доверять. Иван не помнит, что именно произошло, но признает, что такое могло случиться", - говорилось в предыдущем заявлении издания.

О произошедшем рассказал муж пострадавшей, который после восстановления Колпакова в должности уволился по собственному желанию.

6 ноября совет директоров издания вернул Колпакова к работе.