ЦИК уже во второй раз продлевает окончание подсчета голосов

Поскольку на трех избирательных участках в Риге до сих пор не удалось полностью подвести итоги голосования, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вновь продлила окончательный срок подсчета данных до 19:00, сообщил агентству LЕТА представитель ЦИК Андрей Вайварс.
Отданные за партии голоса уже подсчитаны, количество полученных мандатов известно, однако комиссиям еще предстоит подсчитать все отметки "за" и "против".
В полночь, столкнувшись с техническими трудностями при подсчете голосов, ЦИК приняла решение, что все голоса на выборах должны быть подсчитаны до 13:00 воскресенья. Позже срок был продлен до 16:00, а теперь - до 19:00.
Как сообщалось, в субботу и в ночь на воскресенье в процессе подсчета голосов на выборах самоуправлений возникли технические проблемы. Сложности в работе избирательных участков из-за технических сбоев наблюдались также на протяжении всей недели во время предварительного голосования.
Президент Эдгар Ринкевич ранее заявил, что ЦИК и Государственное агентство цифрового развития не смогли обеспечить надлежащую организацию муниципальных выборов и провалили этот процесс, поэтому Сейм и правительство должны оценить работу этих учреждений и ответственность должностных лиц.
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