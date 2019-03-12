Спор разгневанных пассажиров: надо ли водителю маршрутки иметь мелочь для сдачи?

После спора в интернете появилось видео, где видно как проходил разговор с сотрудниками правоохранительных органов.

Два пассажира зашли на улице Лачплеша и хотели отправиться в сторону Вецмилгрависа, но у них не было подготовлено точной суммы для оплаты билета. Цена за проезд у водителя составляет два евро, однако у мужчин в кошельках не было монет и они предложили расплатиться купюрой в 10 евро. У водителя не было сдачи, потому купить билет не было возможности. Это разгневало пассажиров.

Разгневанные пассажиры начали спор, где подчеркнули, что нигде не указывается, что подготовка точной суммы обязательна, а в противном случае поездка не состоится.

Предприятие Rīgas mikroautobusu satiksme объясняет, что подготовить точную сумму необходимо для того, чтобы не терять водитель не терял время на поиск сдачи.

Предприятие не отрицает, что в рабочие дни и вечера по выходным, скорее всего, в общественном транспорте у водителя будет сдача. Всё зависит от потока пассажиров.