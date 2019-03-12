Божена Рынска прервала молчание и опубликовала фото со свадьбы

Вдова сооснователя канала НТВ Игоря Малашенко и светская обозревательница Божена Рынска прервала длительное молчание в социальных сетях и рассказала о свадьбе с покойным супругом, которая состоялась осенью 2018 года.
Известно, что Божена тяжело переживает самоубийство своего мужа. Журналистка была несколько раз госпитализирована, а также призналась, что пережила клиническую смерть.
Делая последнюю публикацию в Facebook Божена вспомнила о том, как проходила подготовка к свадьбе.
"Я очень боялась заранее шить платье, заранее планировать свадьбу. Мы ждали очередных козней от нашей уже общей ненасытной пиявки. И пока у меня на руках не оказалось вступившее в силу решение суда,... и пока у меня не было записи в ЗАГСе, я ничего не делала", - писала Рынска.
Божена рассказала, как она устала от подготовке и с какими сложностями столкнулась.
"Не всегда получалось не загоняться, не париться, как мне мотали нервы подрядчики, я еще расскажу. Я сдуру осталась без связок за сутки до. Я выгнала пианиста-певца за хамский поступок за сутки до...", - призналась она.
Тем не менее, Рынска осталась довольна своей "обаятельной" свадьбой.
Напомним, Игорь Малашенко был найден повешенным 25 февраля. Ему было 64 лет года, Малашенко — один из основателей НТВ, советник президентской кампании Бориса Ельцина и предвыборного штаба Ксении Собчак.