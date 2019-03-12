33 года тюрьмы и порка: в Иране вынесен приговор активистке за права женщин

Муж Сотудех Реза Хадан о приговоре жена сообщил в Facebook. Таким образом, по двум "чрезвычайно несправедливым делам" ее в целом приговорили к 38 годам тюрьмы, сообщает "Amnesty International".

"Это абсолютно шокирующе, что Насрин Сотудех грозит почти 40 лет тюрьмы и 148 ударов розгой за ее миролюбивую работу в сфере защиты прав людей, в том числе поддержку протестов против деградирующих законов Ирана, принуждающих женщин носить хиждаб", - заявил исполнительный директор "Amnesty International" на Ближнем Востоке и в Северной Африке Филипп Лютер.

"Насрин Сотудех незамедлительно нужно освободить, а это чрезвычайное наказание нужно без промедления отменить".

Лютер указал, что Сотудех всю свою жизнь потратила на защиту прав женщин, также она выступала против смертной казни.

Это самое суровое наказание, к которому за последние годы приговаривались активисты за права человека. "Это свидетельствует, что [иранские] власти стали смелее после прикрытия глаз на нарушения прав человека - усиляют свои репрессии", говорится в сообщении "Amnesty International".

Сотудех была задержана в июне 2018 года. Она обвиняется в таких нарушениях как "подстрекательство к блуду и проституции" и "открыто грешные действия, появляясь в обществе без хиджаба", а также "нарушение общественного порядка". Суд применил закон, который позволяет присуждать наказание, большее максимально предусмотренного, если обвиняемому выдвинуты обвинения в более чем трех нарушениях.