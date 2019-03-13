Подробности пожара в рижской квартире, из-за которого пришлось спасать десятки жителей

Все началось после 19 часов и, судя по всему, огонь был замечен слишком поздно: когда приехал первый экипаж ГПСС, квартира уже полыхала, в подъезде распространялся едкий дым.

"Вышел в магазин, смотрю все в дыме, позвонил пожарным, спустился вниз, смотрю, у него уже из окна пламя. Поднялся, думаю, может помочь ему чем-то, но нельзя в квартиру уже было зайти, все было черное", - рассказал о ЧП живущий здесь Владислав.

Прибывшие сотрудники ГПСС срочно начали эвакуировать жителей. Многих пришлось "снимать" из окон 2-го и 3-го этажа по выдвижной лестнице.

Šovakar plkst. 19.00 @ugunsdzeseji saņēma izsaukumu uz Stūres ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas kāpņu telpā, otrajā stāva deg dzīvoklis ar atklātu liesmu. pic.twitter.com/vIBnNJSBXt — Ivans Milovs (@IMilovs) March 11, 2019

Чтобы ликвидировать пожар и его последствия, спасатели потратили более 3 часов. В общей сложности были эвакуированы 47 человек, 37 - спасены. Хозяин горевшей квартиры был передан медикам. По неофициальной информации, у него обожжены ноги. Также медпомощь потребовалась еще 8 жителям.

На данный момент, как сообщает передача Degpunktā, квартира, являвшаяся источником возгорания, пуста, хозяин до сих пор в больнице. Соседи уверены, были бы установлены датчики дыма, трагедии можно было бы избежать