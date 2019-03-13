В Toyota предложили брызгать угонщикам в лицо слезоточивый газ

Бюро патентов и торговых марок США опубликовало поданную в августе прошлого года заявку японской компании Toyota, в которой описывает систему ароматизации воздуха в салоне автомобиля с возможностью предотвращения его угона.
Система под названием "Дозатор ароматических веществ для транспортного средства" (Vehicle fragrance dispenser) предполагает установку в машине блока с набором ароматизаторов, подключенного к системе вентиляции салона, пишет 3DNews.
Toyota's fragrance dispenser patent can also hit a car thief with tear gas https://t.co/SHCjbLTu11 pic.twitter.com/1Be1WUWG7G— Jalopnik (@Jalopnik) March 12, 2019
В описании уточняется, что система сможет выбирать нужный запах, автоматически определяя водителя по его смартфону. Но наибольшее внимание публики привлекло возможное применение системы в качестве средства предотвращения угона – японские инженеры предлагают распылять в лицо угонщику слезоточивый газ.
Отметим, что пока описанная в заявке Toyota система существует лишь в виде идеи, и о планах компании реализовать ее в будущих моделях не сообщается. При этом можно предположить, что для размещение в машине емкости со слезоточивым газом потребуется решить ряд проблем, чтобы предотвратить случайное срабатывание системы и распыление газа в случае ДТП.