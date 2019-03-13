Литва приняла важное решение для восстановления железной дороги в Реньге

В среду правительство Литвы уточнит список важного для обеспечения национальной безопасности оборудования и имущества, оставив в нем лишь железнодорожные линии, находящиеся на границах с Россией и Белоруссией.

Таким образом, в нем не останется путей, находящихся на границе со странами Евросоюза - в данном случае с Латвией. Кроме того, в список будут внесены магистральные железнодорожные линии, три топливные базы и "Rail Baltica".

Ссылаясь на неофициальные данные, BNS ранее сообщало, что возглавляемая вице-канцлером правительства Альминасом Мачюлисом комиссия по вопросу о подрядчике восстановления ветки в Реньге оказалась в тупике, поэтому будет предложено изменить список стратегических объектов, установив, что инфраструктура, находящаяся между странами ЕС, не является объектом проверок комиссии.

Лучшее предложение стоимостью примерно 10 млн евро на объявленном в августе прошлого года конкурсе на реконструкцию участка ж/д путей представило контролируемой эстонской группой ж/д услуг "Skinest Rail" предприятие по прокладке и ремонту железных дорог "Vitras-S".

Однако правительственная комиссия по координированию защиты важных для обеспечения национальной безопасности объектов уже несколько месяцев медлит с принятием решения, утвердить ли "Vitras-S" победителем конкурса, поскольку даже не начала проверку этой сделки.

Неофициальные источники утверждали, что в прошлом году комиссия не позволила предприятию группы "Skinest Rail" "Skinest "Baltija подписать договор с Литовскими железными дорогами, и после обжалования последней решения в суде теперь опасаются таких же последствий.

Кроме того, по данным источников, комиссия усомнилась в прозрачности подрядчика конкурса, а также в возможных связях его руководства и акционера с Россией.

Поскольку "Lietuvos gelezinkeliai" медлят с подписанием договора с "Vitras-S", возникла угроза не восстановить ж/д ветку в Реньге в соответствии с обязательством, наложенным Еврокомиссией. За разбор ветки комиссия наказала компанию в 2017 году штрафом в размере 28 млн евро.