Латвия предоставит Украине еще 1500 боевых дронов

К отправке в Украину готова очередная партия из 1500 боевых дронов латвийского производства, сообщил министр обороны Андрис Спрудс на платформе микроблогов X.
По словам министра, в первой половине года две латвийские компании поставят 12 тысяч беспилотных аппаратов для международной коалиции дронов.
В 2024 году поддержка стран-членов коалиции Украине составила 1,8 миллиарда евро. В рамках коалиции был создан международный фонд, который в 2024 году привлек финансирование на сумму более 80 миллионов евро.
В коалицию входят 18 стран - Латвия, Великобритания, Украина, Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Италия, Новая Зеландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция.
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