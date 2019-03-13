Трамп запретил полеты самолетов Boeing 737 Max 8 и 9

Ранее сообщалось, что сразу после катастрофы в Эфиопии как минимум 27 авиакомпаний по всему миру приостановили полеты Boeing 737 Max 8.

США была одной из последних стран, что продолжала эксплуатацию Boeing 737 Mах 8.

10 марта потерпел крушение самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Такой же авиалайнер потерпел крушение в Индонезии в 2018 году. Самолет разбился через 13 минут после взлета, погибли все 189 человек на борту.