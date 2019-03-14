Торгово-развлекательный центр Akropole открывается 4 апреля
Новый торгово-развлекательный центр Akropole откроет свои двери для посетителей 4 апреля. Среди почти 170 арендаторов – как магазины модных и бытовых товаров, в которых представлены не только уже популярные в Латвии, но и новые бренды, так и поставщики различных услуг, рестораны и кафе, сообщили TVNET в компании.
Покупки на каждый день и для праздника можно будет сделать в магазине «Maxima XXX», в свою очередь, для удобства водителей у торгово-развлекательного центра «Akropole» будет доступна парковка на 2300 автомобилей.
Как отмечает руководитель «Akropole Rīga» и член Правления «Akropolis Group» Каспарс Бейтиньш, Akropole станет одним из самых современных торгово-развлекательных центров в Прибалтике, предлагающим посетителям новый опыт покупок, а также разнообразные возможности отдыха.
«Уже совсем скоро, 4 апреля, каждый сможет открыть для себя долгожданный шоппинг и отдых в Akropole, одновременно наслаждаясь новейшими тенденциями в архитектуре и интерьере, которые мастерски сочетаются с историческим наследием бывшего Кузнецовского фарфорового завода. Мы будем рады, если Akropole станет желанным местом каждого рижанина и гостей города.»
В Akropole будет открыт первый в Прибалтике мультибрендовый магазин «Van Graaf», первый в Латвии магазин моды «Oysho», магазин обуви «Deichmann», а также магазин спортивных товаров «USC». Именно здесь можно будет найти самые крупные в Латвии магазины брендов «Zara» и «Reserved», а также первый магазин бренда «River Island», который предложит коллекцию и для мужчин.
Широкий выбор предприятий общественного питания из более чем 30 ресторанов и кафе обеспечит предложения на любой вкус, начиная с французских, итальянских блюд и заканчивая разнообразнейшими восточными блюдами.
Гурманов порадуют первые в Латвии рестораны сети ресторанов «Grill London» и «Paslēptās receptes», классические блюда Северной Америки, кухня tex mex и деликатесы из других стран можно будет попробовать в ресторане зоны развлечений «O’Learys», французская булочная и кондитерская «Thierry» ежедневно будет соблазнять запахом свежеиспеченного хлеба, а «Ali Chocolate», в свою очередь, - изысканными лакомствами из шоколада ручной работы.
В первый в Латвии кинотеатр «Apollo» инвестируют 7 миллионов
В новом торгово-развлекательном центре Akropole будет открыт первый в Латвии, самый крупный и самый современный в Прибалтике кинотеатр «Apollo Kino» сети кинотеатров Эстонии, в создание которого лидер на рынке кино соседнего государствa инвестировал 7 миллионов евро.
В нем будет девять кинозалов в совокупности на 1140 мест, в том числе два зала формата киноресторана и первая в Латвии аудитория IMAX.
Akropole станет единственным торговым центром в Латвии, в котором, независимо от времени года, будет открыт большой каток как для хоккейных тренировок и игр, так и для ледовых шоу и катания на коньках.
Посетители также смогут провести свое свободное время в новом развлекательном центре «O’Learys», который предложит боулинг, бильярд, различные симуляторы спортивных игр, интерактивный скалодром и другие захватывающие возможности. В Akropole также можно будет найти самый современный спортзал «Lemon Gym» и множество возможностей для развлечения и отдыха для детей, в том числе открытая игровая площадка.
Уже сообщалось, что Akropole является одним из крупнейших строительных проектов последних лет в Латвии, и общий объем инвестиций в реализацию проекта, включая создание транспортной инфраструктуры и благоустройство прилегающей территории, составляет почти 180 миллионов евро.
Общая площадь торгового центра и офисного здания составляет 98 тысяч квадратных метров, из которых 90 тысяч квадратных метров будут использоваться для торговли, а остальное – для офисных помещений.