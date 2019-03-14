Торгово-развлекательный центр Akropole открывается 4 апреля

Покупки на каждый день и для праздника можно будет сделать в магазине «Maxima XXX», в свою очередь, для удобства водителей у торгово-развлекательного центра «Akropole» будет доступна парковка на 2300 автомобилей.

Как отмечает руководитель «Akropole Rīga» и член Правления «Akropolis Group» Каспарс Бейтиньш, Akropole станет одним из самых современных торгово-развлекательных центров в Прибалтике, предлагающим посетителям новый опыт покупок, а также разнообразные возможности отдыха.

«Уже совсем скоро, 4 апреля, каждый сможет открыть для себя долгожданный шоппинг и отдых в Akropole, одновременно наслаждаясь новейшими тенденциями в архитектуре и интерьере, которые мастерски сочетаются с историческим наследием бывшего Кузнецовского фарфорового завода. Мы будем рады, если Akropole станет желанным местом каждого рижанина и гостей города.»

В Akropole будет открыт первый в Прибалтике мультибрендовый магазин «Van Graaf», первый в Латвии магазин моды «Oysho», магазин обуви «Deichmann», а также магазин спортивных товаров «USC». Именно здесь можно будет найти самые крупные в Латвии магазины брендов «Zara» и «Reserved», а также первый магазин бренда «River Island», который предложит коллекцию и для мужчин.

Широкий выбор предприятий общественного питания из более чем 30 ресторанов и кафе обеспечит предложения на любой вкус, начиная с французских, итальянских блюд и заканчивая разнообразнейшими восточными блюдами.

Гурманов порадуют первые в Латвии рестораны сети ресторанов «Grill London» и «Paslēptās receptes», классические блюда Северной Америки, кухня tex mex и деликатесы из других стран можно будет попробовать в ресторане зоны развлечений «O’Learys», французская булочная и кондитерская «Thierry» ежедневно будет соблазнять запахом свежеиспеченного хлеба, а «Ali Chocolate», в свою очередь, - изысканными лакомствами из шоколада ручной работы.

В первый в Латвии кинотеатр «Apollo» инвестируют 7 миллионов

В новом торгово-развлекательном центре Akropole будет открыт первый в Латвии, самый крупный и самый современный в Прибалтике кинотеатр «Apollo Kino» сети кинотеатров Эстонии, в создание которого лидер на рынке кино соседнего государствa инвестировал 7 миллионов евро.

В нем будет девять кинозалов в совокупности на 1140 мест, в том числе два зала формата киноресторана и первая в Латвии аудитория IMAX.

Akropole станет единственным торговым центром в Латвии, в котором, независимо от времени года, будет открыт большой каток как для хоккейных тренировок и игр, так и для ледовых шоу и катания на коньках.

Посетители также смогут провести свое свободное время в новом развлекательном центре «O’Learys», который предложит боулинг, бильярд, различные симуляторы спортивных игр, интерактивный скалодром и другие захватывающие возможности. В Akropole также можно будет найти самый современный спортзал «Lemon Gym» и множество возможностей для развлечения и отдыха для детей, в том числе открытая игровая площадка.

Уже сообщалось, что Akropole является одним из крупнейших строительных проектов последних лет в Латвии, и общий объем инвестиций в реализацию проекта, включая создание транспортной инфраструктуры и благоустройство прилегающей территории, составляет почти 180 миллионов евро.