Амазонское племя судится с New York Times из-за статьи, которая, как утверждается, выставила их порнозависимыми

Амазонское племя марубо подало иск против газеты New York Times (NYT) из-за статьи, в которой рассказывалось о том, как аборигены получили доступ к высокоскоростному интернету, и теперь, как утверждают истцы, их считают порнозависимыми.
В иске о клевете говорится, что в статье американской газеты племя марубо представлено как «неспособное справиться с элементарным воздействием интернета», и делается упор на распространившееся мнение о том, что «молодежь племени увлеклась порнографией».
В качестве ответчиков в иске также фигурируют ресурсы TMZ и Yahoo. В нем утверждается, что их новостные сюжеты «высмеивают молодежь племени» и «искажают его традиции».
Марубо, община аборигенов численностью около 2000 человек, требует возмещения ущерба в размере не менее $180 млн.
В статье NYT, написанной через девять месяцев после того, как марубо получили доступ к Starlink, спутниковому интернет-сервису компании SpaceX Илона Маска, говорится, что племя «уже борется с теми же проблемами, которые терзают американские семьи в течение многих лет».
В качестве таковых в статье упоминаются «подростки, приклеенные к телефонам», «жестокие видеоигры» и «несовершеннолетние, смотрящие порнографию».
Там также утверждается, что лидер общины, ярый критик интернета, был «больше всего обеспокоен порнографией» и тем, что в племени стали замечать «более агрессивное сексуальное поведение» молодых мужчин.
В публикации отмечены преимущества, которые интернет предположительно дает племени, включая возможность предупреждать власти о проблемах со здоровьем и ущербе, наносимом окружающей среде, и поддерживать связь с находящимися вдали родственниками.
В NYT заявили, что в своей статье газета не подразумевала и не говорила, что кто-либо из членов племени впал в зависимость от порнографии. В иске утверждается, что другие новостные агентства раздули из статьи NYT сенсацию, включая заголовок TMZ, в котором делается упор на порнозависимость членов племени.
Такая реакция заставила NYT примерно через неделю после первоначальной статьи опубликовать новую, на этот раз с заголовком: «Нет, отдаленное племя Амазонки не пристрастилось к порно».
В новой статье подчеркивалось, что «более 100 вебсайтов по всему миру опубликовали заголовки, ложно утверждающие, что марубо пристрастились к порно».
Пресс-служба суда сообщает, что истцы — лидер общины Энок Марубо и бразильская активистка Флора Дутра, помогавшая распространить 20 антенн Starlink стоимостью $15 тыс. среди членов племени, — заявили, что история NYT поспособствовала разжиганию «глобальной медиабури».
Это, по их словам, подвергло лично их «унижению, преследованию и нанесло непоправимый ущерб их репутации и безопасности».
В материале TMZ имеется видеозапись того, как Марубо и Дутра раздают антенны, что, по их словам, «создает несомненное впечатление, что [они] внедрили в общину вредные, сексуально откровенные материалы и способствовали ее предполагаемому моральному и социальному разложению».
«Любое честное прочтение этой статьи показывает тонкое и многостороннее исследование преимуществ и сложностей новых технологий в отдаленной деревне аборигенов с богатой историей и культурой, — заявил в свою очередь представитель New York Times. — Мы намерены решительно защищаться от этого судебного иска».