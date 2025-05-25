Амазонское племя судится с New York Times из-за статьи, которая, как утверждается, выставила их порнозависимыми

В публикации отмечены преимущества, которые интернет предположительно дает племени, включая возможность предупреждать власти о проблемах со здоровьем и ущербе, наносимом окружающей среде, и поддерживать связь с находящимися вдали родственниками.

В NYT заявили, что в своей статье газета не подразумевала и не говорила, что кто-либо из членов племени впал в зависимость от порнографии. В иске утверждается, что другие новостные агентства раздули из статьи NYT сенсацию, включая заголовок TMZ, в котором делается упор на порнозависимость членов племени.

Такая реакция заставила NYT примерно через неделю после первоначальной статьи опубликовать новую, на этот раз с заголовком: «Нет, отдаленное племя Амазонки не пристрастилось к порно».

В новой статье подчеркивалось, что «более 100 вебсайтов по всему миру опубликовали заголовки, ложно утверждающие, что марубо пристрастились к порно».

Пресс-служба суда сообщает, что истцы — лидер общины Энок Марубо и бразильская активистка Флора Дутра, помогавшая распространить 20 антенн Starlink стоимостью $15 тыс. среди членов племени, — заявили, что история NYT поспособствовала разжиганию «глобальной медиабури».

Это, по их словам, подвергло лично их «унижению, преследованию и нанесло непоправимый ущерб их репутации и безопасности».

В материале TMZ имеется видеозапись того, как Марубо и Дутра раздают антенны, что, по их словам, «создает несомненное впечатление, что [они] внедрили в общину вредные, сексуально откровенные материалы и способствовали ее предполагаемому моральному и социальному разложению».