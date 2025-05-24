Видео В пятницу в Мадонском крае перевернулся автомобиль полиции

В пятницу, 23 мая, в Мадонском крае на автодороге Р30 сотрудник Южнокурземского участка Видземского регионального управления Госполиции, управляя служебным автомобилем Opel Mokka, съехал с проезжей части и перевернулся, выяснил портал Apollo.lv в Госполиции.
Известно, что в результате ДТП не произошло столкновения с другим транспортным средством, указала представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.
Стражи порядка продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
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